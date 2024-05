Enter Air odnotował 64,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 16,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 25,93 mln zł wobec 13,21 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 4,5 mln zł wobec 49,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 392,88 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 313,79 mln zł rok wcześniej.

„Przychody Enter Air w I kw. 2024 r. wyniosły prawie 393 mln zł, co oznacza 25% wzrost w porównaniu do I kw. 2023 r.. Jednocześnie liczba wykonanych operacji lotniczych zwiększyła się r/r o około 38%, a nieproporcjonalny wzrost wartości przychodów do wolumenu sprzedaży wynika z wysokiego kursu dolara w I kw. 2023 r. Rynek lotów czarterowych związanych z turystycznymi wyjazdami zagranicznymi cechuje się bardzo dużą sezonowością” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W trakcie sezonu letniego Grupa wykorzystuje całą posiadaną flotę, natomiast zimą wykorzystanie to spada o ok. 30%. W rezultacie wpływ na wyniki Grupy mają niższe w skali roku wpływy ze sprzedaży w okresie zimowym przy stałych kosztach amortyzacji oraz leasingu i jednoczesnym szczycie nakładów na obsługę techniczną w ramach przygotowań samolotów do nadchodzącego sezonu letniego, wyjaśniono.

„Pierwszy kwartał to jak co roku przede wszystkim przygotowanie do sezonu letniego. Aby w II kwartale przyjąć 5 samolotów musieliśmy zarządzić posiadanymi zasobami ludzkimi i operacyjnymi oraz skumulować przeglądy techniczne w IV kwartale ubiegłego oraz I kwartale tego roku. Wykonaliśmy w tym czasie wszystkie niezbędne przeglądy techniczne, a nowe kontrakty podpisane z kluczowymi touroperatorami na rynku polskim mają rekordowe wolumeny i wartości” – skomentował członek zarządu Grzegorz Polaniecki, cytowany w komunikacie.

„Pomimo, że wykorzystanie floty jest w tym okresie niższe to wyraźnie widać, że z roku na roku rośnie zainteresowanie lataniem także w zimie. Zwykle są to jednak dalekie destynacje, które u nas mają niewielką marżowość. Trzeba też pamiętać, że pomimo rzeczywiście niższych kosztów w czasie zimy, reżim raportowy nakłada na nas obowiązek równego rozłożenia kosztów w całym roku, co nadmiernie obciąża kwartały zimowe. Spodziewamy się kolejnego intensywnego sezonu letniego do którego jesteśmy jak zawsze dobrze przygotowani” – dodał.

W 2024 r. planowane jest powiększenie floty o 5 maszyn, w tym 4 typu Boeing 737 MAX 8. W sezonie lato 2024 przewoźnik planuje wykonywać operacje z wykorzystaniem 43 samolotów (31 własne maszyny, 4 wet-leasy, 4 samoloty Chair Airlines i 4 samoloty Fly4). Pomimo pojawienia się niezawinionych przez przewoźnika opóźnień w dostawach, większość nowych maszyn ma być gotowa i dopuszczona do latania przed szczytem sezonu, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 5,7 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews