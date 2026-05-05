„W 2026 roku Grupa Enter Air zamierza kontynuować rozwój w segmencie turystycznych przewozów lotniczych, ze szczególnym uwzględnieniem rynków Europy Zachodniej i mimo obecnych turbulencji geopolitycznych patrzy na rok z ostrożnym optymizmem. Znajduje to swoje potwierdzenie w rosnącej wartości umów zawartych z czterema największymi klientami, co potwierdza utrzymujący się popyt na usługi Enter Air. W ujęciu dolarowym szacunkowy backlog zwiększył się o ponad 18% r/r, co zabezpiecza i wzmacnia bazę przychodową Grupy na kolejne okresy. Na sezon Lato 2026 i Zima 2026/2027 wartość zaraportowanych umów z kluczowymi klientami wynosi ponad 630 mln USD” – czytamy w komunikacie.

Poza sferą handlową, kluczowe kierunki innych działań operacyjnych obejmują dalszą rozbudowę floty, rozwój usług ACMI, wzmacnianie zaplecza technicznego oraz utrzymanie wysokiej jakości oferowanych usług. Priorytetem spółki pozostaje jednak wzrost prowadzony w sposób rentowny – koncentruje się na ochronie marż, utrzymaniu dyscypliny kosztowej oraz zachowaniu odpowiedniej płynności, podano także.

„W 2026 rok wchodzimy z ostrożnym optymizmem. Mimo ostatnich turbulencji na Bliskim Wschodzie długoterminowe perspektywy rynku turystycznego pozostają dobre, a my tradycyjnie nie zwalniamy tempa i kontynuujemy wszystkie zaplanowane działania rozwojowe” – powiedział prezes Marcin Kubrak, cytowany w meteriale.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews