Zarząd Enter Air zarekomendował, by przeznaczyć zysk netto za 2025 r. w kwocie 53,89 mln zł w następujący sposób: kwotę 43,86 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (2,5 zł na akcję), a kwotę 10,03 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy, podała spółka. Zarząd zaproponował wyznaczenie dnia dywidendy na 14 sierpnia, a terminu wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2026 r.

Enter Air jest największą prywatną linią lotniczą działającą w Polsce. Realizuje połączenia dla czołowych polskich i zagranicznych biur podróży latając w ponad 30 krajach. Jest notowany na GPW od 2015 r.

