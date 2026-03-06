Enterprise Investors Fund IX zainwestuje ponad 20 mln euro w rumuńską sieć fitness 18GYM, obejmując znaczący pakiet mniejszościowy udziałów w spółce, podał fundusz. 18GYM powstała w 2012 r. Założyciel zachowa kontrolny pakiet udziałów i pozostanie na czele spółki, a środki z transakcji posłużą do sfinansowania kolejnej fazy wzrostu firmy, szybszego rozwoju sieci oraz realizacji wybranych projektów akwizycyjnych.

„Rumuński rynek fitness ma wciąż niski poziom uczestnictwa i jest bardzo rozdrobniony. Stwarza to duże możliwości wzrostu i sprzyja konsolidacji. Sprawdzony, skalowalny model daje spółce solidne podstawy, by zwiększać udział w rynku zarówno organicznie, jak i poprzez selektywne przejęcia. Rumuni coraz chętniej wybierają przestronne, dobrze wyposażone kluby, które oferują wysoką jakość treningu w konkurencyjnej cenie. 18GYM jest gotowa odpowiadać na te potrzeby klientów w dużej skali” – powiedział partner w Enterprise Investors, odpowiedzialny za transakcję Bartosz Kwiatkowski, cytowany w komunikacie.

„Od początku naszym planem było zbudowanie sieć klubów fitness, która będzie jednocześnie dostępna cenowo i naprawdę wysokiej jakości. Chcieliśmy być liderem rynku. Udowodniliśmy, że nasz format świetnie odpowiada na potrzeby klientów w Rumunii. Partnerstwo z Enterprise Investors daje nam zasoby, by szybciej się rozwijać, jeszcze bardziej podnosić standard obsługi i aktywnie uczestniczyć w konsolidacji rynku. Chcemy być klubem fitness pierwszego wyboru dla wszystkich, którzy chcą być aktywni, dbać o zdrowie i dobre samopoczucie” – dodał założyciel i prezes 18GYM Vlad Ronea.

18GYM to czołowa sieć fitness w Rumunii, która rośnie dzięki otwieraniu nowych klubów i rosnącej bazie członkowskiej. Sieć liczy obecnie 37 placówek o średniej powierzchni około 1 500 m2. W ubiegłym roku baza członkowska urosła o 40%, a przychody przekroczyły 17 mln euro, podano także.

18GYM to ósma bezpośrednia inwestycja Enterprise Investors w Rumunii, gdzie firma jest obecna nieprzerwanie od 2000 r. Łącznie – wraz z tą transakcją – EI zainwestował w rumuńskie spółki 217 mln euro, przekazano dalej.

Enterprise Investors, firma private equity z Europy Środkowo-Wschodniej, działa od 1990 r. i utworzyła 10 funduszy, które łącznie zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować 2,4 mld euro.

Źródło: ISBnews