Wielkość portfela zamówień Erbudu pozwala przypuszczać, że przychody w tym roku „lekko” wzrosną względem poprzedniego, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.

„Portfel zleceń na koniec roku to 3,8 mld [w tym 2,8 mld zł zamówień zewnętrznych]. Jesteśmy z tego portfela bardzo zadowoleni; to pozwala nam przypuszczać, że przychody w 2025 mogą być lekko wyższe niż w 2024” – powiedział Grzeszczak podczas konferencji prasowej.

„Ten portfel mamy wypełniony na ten rok” – dodał prezes.

W komentarzu do wyników za 2024 r. spółka podała, że łącznie portfel zamówień zewnętrznych Grupy Erbud miał na koniec roku wartość ok. 2,8 mld zł, czyli o 22% więcej niż w tym samym momencie roku 2023. Do tego należy doliczyć wartość wykonawczą projektów własnych w OZE, przekraczającą 960 mln zł.

Erbud podkreślił, że wartość kontraktów podpisanych w 2024 r. przez MOD21 w Polsce i w Niemczech przekroczyła 200 mln zł, a w całej Grupie 3,36 mld zł (vs. 3,1 mld w 2023 r.) mimo trudnej sytuacji w branży budowlanej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews