Erbud podpisał umowę na budowę źródeł kogeneracyjnych oraz dostosowanie rozdzielni elektrycznej w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym, podała spółka. Wartość kontraktu netto to 225,93 mln zł oraz 6,35 mln euro, a także wynagrodzenie z tytułu realizacji zadań w zakresie serwisu: 142,95 tys. zł oraz 133,53 tys. euro miesięcznie przez okres 10 lat od przejęcia do eksploatacji przedmiotu inwestycji.

„Przedmiot kontraktu: Budowa czterech źródeł kogeneracyjnych w postaci silników gazowych o mocy zainstalowanej 2×3,1-3,3 MWe i 2×4,3-4,5 MWe, zasilanych gazem ziemnym typu E oraz dostosowanie rozdzielni elektrycznej w Ostrowskim Zakładzie Ciepłowniczym wraz z wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego. Miejsce wykonania kontraktu: Ostrów Wielkopolski. Termin realizacji: Zakończenie realizacji do 30.11.2027, serwis będzie świadczony przez okres 10 lat od przyjęcia do eksploatacji ostatniego ze źródeł kogeneracyjnych” – czytamy w komunikacie.

Inwestorem jest GETEC Energia.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2025 r. miała 3,26 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews