Erbud odnotował 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 8,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem sięgnął 5,84 mln zł wobec 9,07 mln zł straty.

Zysk operacyjny wyniósł 12,5 mln zł wobec 3,65 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 800,01 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 689,2 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2025 r. spółka miała 11,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 5,58 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 533,13 mln zł w porównaniu z 1 333,47 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 28,82 mln zł wobec 32,35 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Grupa Erbud osiągnęła w pierwszym półroczu 2025 r. 1,53 mld zł przychodów, wobec 1,33 mld zł rok wcześniej (+15% r/r). Jednocześnie spółka wypracowała 112,7 mln zł marży brutto na sprzedaży, przy 101,6 mln zł w tym samym okresie 2024 r. (+11,0% r/r). EBITDA Grupy wyniosła 28,8 mln zł i była o 3,5 mln zł (10,9%) niższa od zanotowanej w pierwszej połowie 2024 r. Wynik operacyjny Grupy w raportowanym okresie spadł z 11,7 mln zł do 3,4 mln zł w stosunku do tego okresu w 2024 r. Wynik netto [ogółem] ukształtował się zaś na poziomie -9,8 mln zł, wobec 0,6 mln zł zysku w analogicznym czasie 2024 r.” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Wszystkie nasze linie biznesowe zwiększyły przychody, co jest szczególnie trudne w obecnym otoczeniu rynkowym. Co więcej, trzy z czterech odnotowały znaczną poprawę marży na sprzedaży. Jesteśmy więc spokojni o wyniki całego roku, szczególnie, że nasz portfel jest wypełniony zleceniami” – skomentował prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w materiale.

Największy pozytywny wkład do wyników Grupy w pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. miała działalność spółki wyspecjalizowanej w OZE – Onde. Obszar ten miał niemal 367 mln zł przychodów (+4% r/r), 42,5 mln zł marży na sprzedaży (+27,5% r/r) oraz 19,4 mln zł EBITDA (-28,5%). Różnica na EBITDA wynika głównie z wysokiej zeszłorocznej bazy zwiększonej o 22 mln zł ze sprzedaży 4 projektów deweloperskich, podano także.

Pierwsze półrocze było również bardzo udane dla segmentu usług dla przemysłu. Łącznie działalność ta – w kraju i zagranicą – wygenerowała 302 mln zł przychodów (+17,8% r/r), podwajając jednocześnie zysk operacyjny w stosunku do I pół. 2024 r. do kwoty 10,7 mln zł, podkreślił także Erbud.

O udanym półroczu można również mówić w przypadku tradycyjnego budownictwa kubaturowego, które przyniosło Grupie w tym czasie 780 mln zł przychodów (+14% r/r) i 9,5 mln EBIT wobec -1,8 mln zł straty operacyjnej w I półroczu 2024 r.

Spółka MOD21 z kolei, produkująca moduły z drewna, w pierwszym półroczu zwiększyła przychody względem analogicznego okresu 2024 r. o 142% – do 83 mln zł. Ten obszar aktywności wciąż jednak pracuje nad osiągnieciem break even point. W pierwszym półroczu EBIT spółki ukształtował się na poziomie -28 mln zł. Obecnie w portfelu spółki są zlecenia warte ok. 200 mln zł, z czego 135 mln zł ma być przerobione jeszcze w tym roku, co będzie oznaczać 2,5-krotny wzrost sprzedaży rok do roku, zapowiedziała spółka.

„Wymieniliśmy zarząd spółki i część załogi. Wprowadziliśmy rygorystyczną kontrolę kosztów i nieustannie szkolimy pracowników. Liczymy na to, że w 2026 r. MOD21 wykaże pierwsze zyski. Zainwestowaliśmy dużo w budowę zakładu produkcyjnego, teraz inwestujemy w wydajność i jakość produkcji” – podkreślił Grzeszczak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 38,12 mln zł wobec 18,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews