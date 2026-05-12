Erbud odnotował 18,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 13,15 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 16,39 mln zł wobec 9,12 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 586,61 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 733,12 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 0,5 mln zł wobec 0,83 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2025 r. miała 3,26 mld zł skonsolidowanych przychodów.

