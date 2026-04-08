Erbud odnotował 28,3 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2025 r. wobec 17,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 21,04 mln zł wobec 20,65 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 73,3 mln zł wobec 63,76 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 258,22 mln zł w 2025 r. wobec 2 979,79 mln zł rok wcześniej.

„Zeszły rok był wymagający dla całej branży z uwagi na lukę inwestycyjną i niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne. Mimo to zwiększyliśmy przychody i znacząco poprawiliśmy rentowność sprzedaży. Trzy nasze 'dojrzałe’ linie biznesowe wypracowały ponad 90 mln zł zysku operacyjnego – prawie o 25% więcej niż w 2024 r.” – powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Najlepsze wyniki w Grupie Erbud w 2025 r. wypracował tradycyjnie segment OZE reprezentowany przez Onde, w którym zwiększyły się przychody o 7% do 847,5 mln zł, notując przy tym 37,6 mln zł EBIT. Największy progres jeśli chodzi o rentowność operacyjną osiągnęła tradycyjna działalność Grupy – czyli budownictwo kubaturowe. Jej wynik operacyjny zwiększył się 4-krotnie rok do roku i osiągnął 23 mln zł, przy 6,5-procentowym wzroście sprzedaży, podano także.

„Poprawiliśmy budżetowanie i nadzór nad realizacją, wprowadziliśmy szereg innowacyjnych rozwiązań. Jesteśmy również w procesie wdrażania planu optymalizacji kosztowej. Nasze wewnętrzne działania i oczekiwane ożywienie na rynku powinny skutkować zarówno wzrostem przychodów z kubatury w kolejnych latach, jak i solidną rentownością tej działalności” – dodał Grzeszczak.

2025 r. przyniósł również spory wzrost marży w segmencie usług dla przemysłu. Łącznie – w kraju i zagranicą – wygenerował on 627 mln zł przychodów (+8,2% r/r), zwiększając jednocześnie zysk operacyjny w stosunku do 2024 r. aż o 27% do rekordowej kwoty 32,7 mln zł, czytamy dalej.

Jedyną nierentowaną działalnością w Grupie Erbud pozostają spółki MOD21, produkujące moduły. Segment ten przechodzi gruntowną reorganizację, a jej koszty wraz z kosztami stałymi obciążają wynik Grupy, podano także.

Łącznie portfel zamówień zewnętrznych Grupy Erbud miał na koniec 2025 r. wartość ok. 2,5 mld zł, czyli o 300 mln zł mniej niż w tym samym momencie 2024 r.

„Wszystkie znaki pokazują, że druga połowa roku powinna rozpocząć powrót koniunktury dla budownictwa. Polska ma do wydania olbrzymie środki z KPO i innych programów inwestycyjnych przeznaczonych na infrastrukturę – łącznie rząd zapowiada nakłady inwestycyjne nawet 1,5 biliona zł w ciągu dekady. Wchodzimy w decydujące fazy w obszarze energetyki, transportu i obronności. W przyszłość patrzymy z więc optymizmem” – wskazał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 40,1 mln zł wobec 17,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2025 r. miała 3,26 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews