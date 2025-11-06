Erbud odnotował 8,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 5,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 12,09 mln zł wobec 21,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 910,43 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 771,12 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 20,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 0,53 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2443,56 mln zł w porównaniu z 2104,59 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 54 mln zł wobec 42,9 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Mimo wymagającego rynku, trzy z czterech naszych segmentów prosperują bardzo dobrze. Mija drugi już rok pod znakiem spadków produkcji budowlano-montażowej, co nie sprzyja rozwojowi biznesu. Dlatego czuję tym większą satysfakcję z wyników naszych trzech 'korowych’ segmentów. Czwarty jest jeszcze na etapie inwestycji i potrzebuje czasu, by zacząć kontrybuować do wyniku Grupy” – powiedział prezes Dariusz Grzeszczak, cytowany w komunikacie.

Najlepsze wyniki w Grupie Erbud w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. wypracował segment OZE reprezentowany przez Onde.

„Onde już kolejny kwartał poprawia rentowność sprzedaży, co cieszy, szczególnie, że projektów wiatrowych, które naturalnie charakteryzują się wyższą marżowością, jest jak na lekarstwo. Podaż projektów PV jest satysfakcjonująca, a spółka potrafi wykorzystać swoje szanse, czego przykładem jest pozyskanie w październiku czterech dużych zleceń na budowę farm fotowoltaicznych za łącznie blisko 310 mln zł. Niesprzyjająca legislacja i żmudny proces dewelopmentu w Polsce ograniczają potencjał naszego rynku. Dlatego spółka szuka także możliwości rozwoju zagranicą” – dodał wiceprezes Jacek Leczkowski.

Budownictwo kubaturowe, mające największy udział w przychodach Grupy, odnotowało nie tylko 17-procentowy wzrost sprzedaży, ale też skokową poprawę wyniku operacyjnego. Podczas gdy przed rokiem segment ten było lekko pod kreską, w tym odnotował blisko 18 mln zł zysku, wskazano.

„Na rynku kubaturowym w Polsce wciąż trwa marazm, dlatego tym bardziej jesteśmy zadowoleni z wyniku, jaki dał Grupie. To głównie efekt zwiększenia dyscypliny kosztowej i nadzoru wykonawczego oraz bardziej konserwatywnych wycen robót. Zgromadziliśmy tutaj spory portfel zamówień na prawie 1,4 mld zł, z czego ok. 440 mln zł mamy do przerobienia w czwartym kwartale tego roku” – podkreślił prezes.

Okres I-III kw. był również bardzo udany dla segmentu usług dla przemysłu. Łącznie działalność ta – w kraju i zagranicą – wygenerowała 470 mln zł przychodów (+14% r/r), zwiększając jednocześnie zysk operacyjny w stosunku do trzech kwartałów 2024 r. o 23% do 19 mln zł.

Jedyną nierentowaną działalnością w Grupie Erbud pozostaje spółka MOD21. Po 9 miesiącach roku zwiększyła przychody względem analogicznego okresu 2024 r. o 84$ – do 127 mln zł. Jednocześnie odnotowała 51,2 mln zł ujemnego wyniku EBIT. Na kwotę tę największy wpływ miało dalsze rozliczenie zdarzenia jednorazowego na projekcie w Monachium (ok. 17 mln zł), koszty przebudowy zespołu (ok. 8 mln zł), weryfikacji rentowności historycznych kontraktów i świadome ograniczenie produkcji do czasu zakończenia procesu reorganizacji biznesu, wskazano.

„Każda innowacyjna działalność ma dłuższy okres 'rozruchu’. Postawienie obiektu, zakup maszyn i uruchomienie produkcji to ten prostszy etap. Potem następuje weryfikacja rynkowa, która w naszym wypadku wypadła pozytywnie, co widać po liczbie zleceń. Teraz jesteśmy w najtrudniejszej fazie – optymalizacji procesów, ciągłych zmian i szukania lepszych rozwiązań. To koszt rozwoju, który powinien nam się zwrócić, kiedy osiągniemy pełną sprawność produkcyjną, bo moduły to najbardziej perspektywiczny obszar rynku budowlanego w Europie” – podsumował Grzeszczak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 42 mln zł wobec 16,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 2,98 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews