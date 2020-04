Erbud nie wyklucza, że dywidenda za 2019 r. zostanie wypłacona, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak, w nawiązaniu do informacji o zawieszeniu polityki dywidendowej w związku z pandemią koronawirusa.

„Za nami trzy tygodnie prowadzenia biznesu w warunkach, które budzą wiele emocji i strachu w społeczeństwie. Dziś mówienie o dywidendzie byłoby nieodpowiedzialne. Nawet jeśli na razie wszystko jest dobrze, a co tydzień sytuacja raczej się poprawia. Jeśli to się utrzyma, to walne zgromadzenie w sierpniu może zdecydować o dywidendzie. Zobaczymy” – powiedział Grzeszczak w rozmowie z ISBnews.

W komunikacie omawiającym wyniki za 2019 r. prezes poinformował, że spółka spodziewa się w br. podobnych wyników jak w roku ubiegłym.

„Mamy tu na myśli przychody. Na ten rok mamy już 2 mld zł w portfelu i nie przewidujemy [w całym 2020 r.] większego wzrostu r/r. Marże powinny również być podobne jak w zeszłym roku” – dodał w rozmowie z ISBnews.

W 2019 r. grupa osiągnęła rentowność EBIT na poziomie skonsolidowanym 2,5%. Skonsolidowane przychody za sprzedaży wyniosły 2,31 mld zł, a portfel zamówień wynosił na koniec 2019 r. 2 392 mln zł, w tym 1 703 mln zł na 2020 r.

6 kwietnia Erbud podał, że z powodu pandemii koronawirusa COVID-19, podjął decyzję o zawieszeniu stosowania zasad dotyczących podziału zysku, opublikowanych w marcu 2019 r. Zakładają one, że zarząd będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidend na poziomie od 30% do 70% skonsolidowanego zysku netto.

Erbud odnotował 33,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 20,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 35,04 mln zł wobec 21,14 mln zł straty w 2018 r.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. miała 2,31 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews