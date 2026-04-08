Erbud zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki przeznaczenie całości zysku netto za 2025 r. w kwocie 40,1 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

„Przeznaczanie zysku netto spółki w całości na kapitał zapasowy spółki ma na celu zbudowanie silnej bazy kapitałowej grupy kapitałowej spółki na nadchodzące lata obrotowe, w tym na potrzeby finansowania działalności operacyjnej grupy kapitałowej spółki i realizowanych przez nią projektów. Rekomendacja zarządu uwzględnia m.in. ocenę zarządu co do potrzeb kapitałowych niezbędnych do realizacji celów strategicznych grupy w nadchodzących latach, w tym w kontekście aktualnych warunków rynkowych” – czytamy w komunikacie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2025 r. miała 3,26 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews