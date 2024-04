Erli osiągnęło ponad 91 mln zł przychodu netto (o 130% więcej r/r) oraz rekordową liczbę 3,6 mln transakcji (o 133% więcej r/r) w 2023 r., notując przy tym wzrost liczby sprzedawców i klientów, podała spółka.

„Wyniki finansowe Erli, jednej z najszybciej rozwijających się platform zakupowych w Polsce, za rok 2023 potwierdzają jej aspiracje do silnej drugiej pozycji na polskim rynku e-commerce wśród marketplace. Firma zamknęła ubiegły rok z łączną liczbą ponad 3,6 mln transakcji (+133% r/r) o wartości blisko 740 mln zł (+60% r/r) oraz przychodem netto w wysokości 91 mln zł (+130% r/r)” – czytamy w komunikacie.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Erli zanotowało również duży przyrost liczby sprzedawców działających na platformie – do 22 tys. z 14 tys. , a także liczby zarejestrowanych użytkowników – do 3 mln z 1,4 mln, podano także.

„W ciągu dwunastu miesięcy 2023 roku zanotowaliśmy wzrost i rozwój wskaźników we wszystkich obszarach, na których nam zależało. Od początku działamy w oparciu o unikalny model współpracy i bliskiego partnerstwa z merchantami. Patrzymy na rozwój Erli jako wspólny sukces, który nie byłby możliwy bez naszych partnerów. Dlatego przede wszystkim jesteśmy dumni z poszerzenia bazy sprzedawców, która urosła do 22 tys. na koniec 2023 roku, a dziś wynosi już 24 tysiące. W ten sposób mogliśmy zwiększyć dostępną ofertę produktową do 21 mln produktów i znacząco rozwinąć poszczególne kategorie. To oraz atrakcyjne ceny produktów spowodowały większe zainteresowanie klientów naszą ofertą, dzięki czemu zarejestrowanych na Erli było już 3 mln kont, zaś blisko 7,5 mln użytkowników w grudniu odwiedziło platformę w poszukiwaniu ofert – wynik ten plasuje nas w gronie najpopularniejszych portali zakupowych w Polsce według badania Gemius 3” – skomentował prezes Adam Ciesielczyk, cytowany w komunikacie.

Dodał, że w II połowie roku ruszyła aplikacja mobilna – największy projekt biznesowy platformy w 2023 r.

„To bardzo mocny impuls rozwojowy dla ERLI na kolejne miesiące. Dzięki temu poprawiliśmy zeszłoroczny wynik GMV o ponad 60%, osiągając niemal 740 mln zł i ponad 91 mln przychodu netto. Co warte podkreślenia, rozwijaliśmy się 6-krotnie szybciej niż cały rynek e-commerce w Polsce” – powiedział prezes.

Erli podaje, że jest marketplacem nr 2 w Polsce i najszybciej rozwijającą się platformą zakupową z tempem wzrostu GMV ponad 130% r/r oraz największą tego typu w Polsce wyłącznie z polskim kapitałem.

Źródło: ISBnews