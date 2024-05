Erli zanotowała wzrost liczby transakcji o 106% r/r do 1,2 mln i przychodów netto o 132% r/r do 34 mln zł, zaś EBITDA wyniosła 3,2 mln zł, podała spółka. W 2024 roku spółka planuje zainwestować w rozwój, wsparcie sprzedaży i działania marketingowe prawie 200 mln zł, a do 2025 roku wartość inwestycji rozwój oraz działania marketingowe wyniesie ponad 0,56 mld zł.

Rynek e-commerce w I kw. 2024 urósł w Polsce o ponad 8% r/r, a liczba transakcji wzrosła o niemal 6,5% r/r. W tym samym czasie spółka podwoiła wyniki wartości sprzedaży (250 mln zł) oraz przychodu netto (34 mln zł), a w efekcie Erli pierwszy raz w swojej historii przekroczyła próg rentowności z wynikiem EBITDA w wysokości blisko 3,2 mln zł. Obrót GMV wzrósł o 90% r/r, podano.

„Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale tego roku są dla nas powodem do dumy. Podwojenie wolumenu transakcji do 1,2 mln, oznaczające wzrost o ponad 106% r/r oraz skokowe zwiększenie GMV o 90% r/r i spektakularny wzrost przychodu netto o 132% r/r są dla nas dużą motywacją do dalszego rozwoju platformy. Podtrzymują nas także w przekonaniu, że nasze założenia biznesowe przynoszą wymierne efekty i jesteśmy na właściwej drodze do osiągnięcia sukcesu i umacniania naszej pozycji na rynku marketplace w Polsce. Dla mnie osobiście to powód do ogromnej satysfakcji: pomysł na biznes, który zaczynałem 4 lata temu przynosi coraz bardziej spektakularne efekty. Pokazuje też, że pomimo bardzo dużej konkurencji na polskim rynku e-commerce, brakowało podmiotu, który zadba o interesy przedsiębiorców i pozwoli im generować coraz większe zyski, jednocześnie oferując konsumentom niższe ceny produktów” – powiedział prezes Erli Adam Ciesielczyk, cytowany w komunikacie.

Platforma od początku swojej działalności miała jeden cel – zdobycie silnej drugiej pozycji na polskim rynku e-commerce, dlatego planowane w br. działania koncentrują się na ciągłym zwiększaniu efektywności sprzedaży na platformie, co pozwoli na dalszy wzrost poziomu sprzedaży i rozwój Erli, podano.

„Cieszymy się naszymi ostatnimi sukcesami, ale już teraz stawiamy przed sobą kolejne ambitne cele i nowe projekty biznesowe do wdrożenia. W połowie roku planujemy implementację innowacyjnego rozwiązania od Google, opartego na sztucznej inteligencji. Z kolei jesienią wystartuje kampania 360, dzięki której planujemy zwiększyć świadomość Erli wśród konsumentów. Łącznie na rozwój platformy, zwiększanie efektywności sprzedaży oraz promocję zainwestujemy ponad 560 mln zł do 2025 roku. Na koniec roku 2024 planujemy przekroczyć poziom 1,4 mld złotych GMV oraz 6,9 mln transakcji. Zamierzamy również osiągnąć przychód netto powyżej 190 mln zł i wynik finansowy na poziomie EBITDA w wysokości co najmniej 30 mln zł. Pierwszy kwartał tego roku już pokazał, że rok 2024 będzie kolejnym przełomowym w historii Erli, w trakcie którego znacznie umocnimy naszą pozycję na polskim rynku e-commerce” – dodał prezes.

Spółka wyjaśniła, że na wzrost liczby transakcji w I kw. 2024 roku na platformie Erli wpływ miały m.in.: intensyfikacja akcji promocyjnych na marketplace, w szczególności promocja ofert z najniższymi cenami w ramach noworocznych wyprzedaży, a także wzrost inwestycji przeznaczonych na samą promocję platformy. Miesięcznie Erli odwiedza średnio 7,5 mln użytkowników internetu, czyli ok. 30% wszystkich internautów w Polsce. Ponadto impulsem rozwoju bazy klientów Erli było uruchomienie aplikacji mobilnej, którą od września ub.r. pobrało ponad 1,4 mln użytkowników.

Dodatkowo lepsze nastroje konsumentów sprawiły, że klienci chętniej robili zakupy od początku roku. W tym czasie najpopularniejsze na platformie były kategorie: Dom i Ogród, Elektronika, Motoryzacja. Z kolei największą dynamikę wzrostu zanotowały również produkty z kategorii Motoryzacja, która od ubiegłego roku dynamicznie rozwija się na platformie, a także kategorie Moda i Zdrowie, podano.

„Od początku jej wdrożenia, zauważamy duże zainteresowanie zakupami poprzez naszą aplikację mobilną. Obecnie ponad 7 tys. osób dziennie instaluje naszą aplikację na swoim telefonie. W niej bowiem oferty są jeszcze tańsze, w porównaniu do tych dostępnych w wersji web, a sam proces zakupowy jeszcze wygodniejszy, a to z kolei przekłada się na wyższą konwersję. Dodatkowo na początku roku uruchomiliśmy noworoczne wyprzedaże, które w połączeniu ze zwiększoną aktywnością działań promocyjnych, pozwoliły nam podwoić wynik sprzedażowy osiągnięty rok wcześniej” – powiedziała dyrektor marketingu Erli Katarzyna Kierach.

Erli podaje, że jest marketplace nr 2 w Polsce i najszybciej rozwijającą się platformą zakupową z tempem wzrostu przychodu netto 130% r/r oraz największa tego typu w Polsce wyłącznie z polskim kapitałem

Źródło: ISBnews