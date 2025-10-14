eTravel, spółka z portfela Enterprise Investors, podpisała przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w Why Not Travel, podała spółka. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Przejęcie wpisuje się w strategię, którą eTravel i Enterprise Investors opracowały na początku tego roku: rozwój regionalnego dostawcy technologii dla obsługi podróży służbowych i dystrybucji biletów lotniczych. Strategia zakłada zarówno znaczący wzrost organiczny, jak i akwizycje w Polsce i za granicą, a także poszerzanie oferty usług oraz dalszy rozwój technologii eTravel, podkreślono.

„Dzięki tej akwizycji wzmocnimy naszą ofertę produktową i technologiczną w obszarze podróży służbowych i indywidualnych. Co więcej, eTravel zyska nowe usługi w zakresie dynamicznego pakietowania – rozwiązania, które przynosi korzyści zarówno touroperatorom, jak i klientom końcowym” – powiedział prezes i większościowy akcjonariusz eTravel Andrzej Wierzba, cytowany w komunikacie.

Grupa Why Not Travel działa od 2004 r. i zajmuje się obsługą podróży służbowych dla sektora publicznego, touroperatorów oraz klientów indywidualnych, działając m.in. pod markami BlueSkyTravel i Sigma Travel. Grupa posiada także rozbudowane kompetencje w segmencie MICE – specjalizuje się w organizacji dużych kongresów i wydarzeń branżowych.

Podstawową działalnością eTravel jest sprzedaż usług turystycznych z wykorzystaniem nowych technologii e-commerce.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 r. i utworzyła dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować łącznie 2,3 mld euro w 159 spółek i zakończyły inwestycje w 140 spółkach.

Źródło: ISBnews