Zarząd Grupy Eurocash nie planuje rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku za 2024 r., ale liczy na możliwość podzielenia się z akcjonariuszami zyskiem wypracowanym w bieżącym roku, poinformował ISBnews CFO Piotr Nowjalis.

„Jak widać po opublikowanych wynikach, zgodnie z wcześniejszymi szacunkami, poziom zysku skonsolidowanego jest niewielki – to jest 3,8 mln zł i rzeczywiście z takiego wyniku spółka nie ma możliwości wypłaty dywidendy. Historycznie dywidenda była wypłacana – zgodnie z polityką firmy, połowa skonsolidowanego zysku netto jest przeznaczana na dywidendę i jeśli tylko będzie to możliwe będzie to realizowane. Wynik Grupy za rok 2024 w praktyce na to nie pozwala” – powiedział Nowjalis w rozmowie z ISBnews.

„To był rok trudny, który przeszliśmy można powiedzieć suchą stopą dzięki poprawie wyników w czwartym kwartale. Natomiast o prawdziwej poprawie trwałej, jeżeli chodzi o rentowność, zyskowność na wszystkich poziomach rachunku wyników myślę, że będzie można mówić dopiero od roku 2025 i powrocie do wypłat dywidend w ramach polityki dywidendowej” – dodał CFO.

W 2024 r. Eurocash odnotował 3,84 skonsolidowanego zysku netto ogółem wobec zysku 144 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowana strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła odpowiednio 26,88 mln zł wobec 99,2 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk wyniósł 79,2 mln zł w 2024 r. wobec 121,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews