Eurocash odnotował 76,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2024 r. wobec 100,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

„W ocenie zarządu, należy zauważyć istotny wpływ IFRS 16 na zysk netto zrealizowany przez Grupę Eurocash w IV kwartale 2023 r., który przed IFRS 16 wyniósł 84,9 mln zł – w porównaniu do 100,4 mln zł po uwzględnieniu IFRS 16. Zysk netto przed IFRS 16 w IV kwartale 2024 r. wyniósł 78,7 mln zł i był o 6 mln zł niższy niż w IV kwartale 2023 r.” – czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 160 mln zł wobec 167,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 325,2 mln zł wobec 326,1 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA przed-IFRS 16 – odpowiednio: 194 mln zł wobec 202,4 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wyniki na poziomie operacyjnym osiągnięte przez Grupę Eurocash w IV kwartale 2024 r. były niższe niż w IV kwartale 2023 r. Jednakże, w ocenie zarządu, w porównaniu do poprzednich kwartałów 2024 r. różnica (w odniesieniu do odpowiednich okresów 2023 r.) istotnie się zmniejszyła, co wskazuje na pozytywny efekt działań Grupy Eurocash zmierzających do zwiększenia efektywności i redukcji kosztów działalności” – czytamy dalej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 953,8 mln zł w IV kw. 2024 r. wobec 7 920,4 mln zł rok wcześniej.

W całym 2024 r. spółka miała 3,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 144,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 32 241,1 mln zł w porównaniu z 32 452 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 933,5 mln zł wobec 1 065,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, zaś zysk EBITDA przed-IFRS 16 – odpowiednio: 416,5 mln zł wobec 587,4 mln zł zysku zysku rok wcześniej.

Ostateczne dane zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok 2024, którego publikacja jest planowana na 3 kwietnia 2025 r.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews