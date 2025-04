Grupa Eurocash planuje utrzymać nakłady inwestycyjne w br. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych 200 mln zł i chce wykorzystać je przede wszystkim na „agresywną ekspansję” sieci franczyzowej, poinformowali ISBnews przedstawiciele spółki.

„Capex w tym roku planujemy na poziomie zeszłorocznym, czyli na poziomie ok. 200 mln zł” powiedział CFO Piotr Nowjalis w rozmowie z ISBnews.

„Staramy się zachować w tych ramach, które mieliśmy w poprzednim roku. Nacisk kładziemy głównie na ekspansję i na niej będziemy się skupiali. Chcemy rozbudować naszą sieć franczyzową i partnerską. To jest w tym momencie dla mnie najważniejszy priorytet” – dodał prezes Paweł Surówka.

Przypomniał, że Eurocash informował niedawno, iż jest największym franczyzodawcą w Polsce. Ma ponad 15 000 sklepów zrzeszonych w sieciach franczyzowych i partnerskich, a także własnych.

„Dla nas kluczowe jest, aby dalej rosnąć i prowadzić agresywną ekspansję. Z uwagi na skupieniu się na integracji hurtu i poprawie efektywności, ekspansja na początku 2024 nie była naszym priorytetem, 'nacisnęliśmy na gaz’ dopiero w drugiej połowie roku 2024. W tym okresie dołączyło do nas ponad 200 sklepów netto. I kontynuujemy nawet jeszcze mocniej ten trend w pierwszym kwartale, w którym dołączyło do nas 150 sklepów” – wskazał prezes.

W jego ocenie, Grupa prowadzi ekspansję sieci obecnie „bardziej efektywnie i bardziej wybiórczo”, ponieważ dzięki inwestycjom w digitalizację ma nowe narzędzia mocno wspierające konwersje sklepów do swoich systemów franczyzowych.

„Sklepy z nami powiązane, czyli takie, które zaimplementowały nasz system POS i z nami współpracują otrzymują dzięki nam dostęp do atrakcyjnych promocji dla konsumentów. Według naszych szacunków, mają one mierzalnie wyższą sprzedaż like for like od sklepów, które nie biorą udziału w tych akcjach. I to jest taki element, który będziemy wykorzystywali coraz bardziej i to jest argument, który przemawia do kolejnych sklepów, żeby się do nas przyłączyć” – stwierdził Surówka.

Druga pozycja to właśnie dalsza digitalizacja, ponieważ z punktu widzenia Grupy Eurocash jest to też pewien rodzaj ekspansji rynkowej – podłączanie kolejnych sklepów do systemów POS-owych Grupy to – jak wyjaśnił – efektywny sposób integracji z tymi placówkami, podsumował prezes.

Wg danych CMR, cytowanych w raporcie rocznym Eurocash, liczba placówek handlowych w segmencie sklepów niezależnych i miękkiej franczyzy zmniejszyła się o ok. 3,3 tys. placówek w 2024 r. oraz ok. 3,8 tys. w 2023 r. Jak ocenia spółka, z rynku wypadają przeważnie najmniejsze sklepy, nie zrzeszone w ramach sieci franczyzowych, które nie są w stanie sprostać wymaganiom kosztowym i technologicznym współczesnego rynku detalicznego. W związku z postępującą profesjonalizacją sklepów (najczęściej w ramach sieci franczyzowych), średnia sprzedaż na sklep systematycznie rośnie, co świadczy o znaczącej poprawie produktywności sklepów pozostających na rynku.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews