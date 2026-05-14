Zarząd Eurocash zarekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 67,52 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. W opinii zarządu proponowany podział zysku pozwoli na finansowanie wzrostu sprzedaży Grupy Eurocash w obecnym otoczeniu makroekonomicznym przy jednoczesnym zwiększeniu stabilności finansowej spółki.

Grupa Eurocash jest największym polskim hurtowym dystrybutorem produktów FMCG, organizatorem znanych sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich, takich jak ABC, Delikatesy Centrum, Groszek, Gama, Duży Ben, Lewiatan czy Euro Sklep; partnerem logistycznym i technologicznym sklepów lokalnych, a także właścicielem marketu e-grocery nr 1 w Polsce: Frisco.pl. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

Źródło: ISBnews