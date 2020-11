Eurocash zawarł z BNP Paribas Bank Polska, PKO BP oraz Santander Bank Polska umowę, na postawie której ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka. Eurocash rozważa dokonanie pierwszej emisji w ramach programu w okresie dwóch miesięcy, w kwocie do 200 mln zł.

„W ramach programu emitent będzie mógł emitować obligacje w PLN lub w EUR o terminie wykupu nieprzekraczającym 10 lat. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej i będą, co do zasady, wprowadzane do obrotu w ASO Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie” – czytamy w komunikacie.

Obligacje będą oferowane co do zasady w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje emitowane w ramach programu będą oferowane jedynie do inwestorów kwalifikowanych, zaznaczono.

„Emitent jednocześnie rozważa dokonanie pierwszej emisji obligacji w ramach programu w okresie dwóch miesięcy od dnia ustanowienia programu w kwocie do 200 mln zł, przy czym przewiduje się, że obligacje pierwszej serii będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, a termin ich wykupu będzie wynosił od 3 do 5 lat” – czytamy dalej.

Decyzję w sprawie przeprowadzenia emisji i określenia jej ostatecznych parametrów, w tym wartości emisji, zapadalności czy marży odsetkowej, emitent podejmie na dalszym etapie procesu, co będzie uzależnione od wystąpienia odpowiednich warunków rynkowych, podsumowano.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

Źródło: ISBnews