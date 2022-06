Eurohold Bulgaria AD, wiodąca grupa finansowo-energetyczna w Europie Południowo-Wschodniej i czwarta co do wielkości spółka z regionu CEE notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, odnotowała rekordowe przychody i zwielokrotniła zysk w pierwszym kwartale 2022 r.

Łączne przychody w okresie styczeń-marzec br. wzrosły ponad czterokrotnie do ponad 0,85 mld EUR. To głównie efekt konsolidacji wyników byłych spółek zależnych Grupy CEZ w Bułgarii, które zostały przejęte przez Eurohold w lipcu 2021 r. i obecnie działają pod marką Electrohold Bulgaria. W pierwszym kwartale 2022 r. działalność energetyczna stanowiła nieco ponad połowę łącznych przychodów grupy. Do wzrostu przyczynił się również wzrost przychodów ze składek z działalności ubezpieczeniowej, generowanych przez Euroins Insurance Group (EIG) na nowych rynkach, w tym w Polsce.

Główną rolę we wzroście rentowności holdingu odegrała działalność energetyczna. Zysk EBITDA segmentu energetycznego przekroczył w tym okresie 36 mln EUR. Znacząco poprawiła się także rentowność działalności ubezpieczeniowej – zysk operacyjny wygenerowany przez ten segment wzrósł ponad dwukrotnie do 10,4 mln EUR. Łączny zysk EBITDA holdingu przekroczył 47 mln EUR, co oznacza dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Z kolei zysk netto w pierwszym kwartale wyniósł prawie 19 mln EUR, czyli 30-krotnie więcej niż w tym samym okresie 2021 r.

Aktywa holdingu wzrosły o 7,4% w ujęciu rocznym do prawie 2,5 mld EUR.

Rozpoczęliśmy 2022 rok bardzo pozytywnie w dwóch kluczowych segmentach naszej działalności, tym samym kontynuując bardzo dobre wyniki osiągnięte w 2021 r. Będziemy dążyć do utrzymania dodatniego tempa wzrostu przez resztę roku. Jak dotąd konflikt zbrojny na Ukrainie nie wpłynął na naszą działalność. Jesteśmy dobrze przygotowani, aby sprostać nowym wyzwaniom. Nasz biznes na Ukrainie nadal działa, choć w wolniejszym tempie i na obszarach mniej dotkniętych wojną. Co szczególnie istotne, zdołaliśmy ochronić naszych kolegów na Ukrainie oraz ich rodziny, które zakwaterowaliśmy w Bułgarii – mówi Kiril Boshov, prezes zarządu Eurohold.

Spółka zależna Eurohold – EIG, jest właścicielem dwóch firm ubezpieczeniowych na Ukrainie – Euroins Ukraine i European Travel Insurance Ukraine, które nie zaprzestały działalności na Ukrainie. Udział obu firm w aktywach grupy ogółem jest niewielki i wynosi poniżej 5%. Większość pracowników obu ukraińskich spółek i ich rodzin została ewakuowana do Bułgarii tuż po rozpoczęciu konfliktu (obecnie pracują zdalnie).

Źródło: Spółka