European Logistics Investment (ELI) pozyskało 136 mln euro finansowania od PKO Banku Polskiego (PKO BP) na konsolidację i refinansowanie portfela istniejących nieruchomości, podała firma.

„Pozyskane 136 mln euro umożliwi nam optymalizację bieżących działań poprzez zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania na bardzo korzystnych warunkach, przy współpracy z tak wiarygodną instytucją jak PKO Bank Polski. Dzięki temu możemy dalej koncentrować się na wzmacnianiu doskonałości operacyjnej, zrównoważonym rozwoju oraz tworzeniu wartości dla naszych najemców i partnerów biznesowych, dodatkowo wzmacniając pozycję ELI jako jednego z kluczowych graczy na rynku nieruchomości logistycznych i przemysłowych w Polsce” – powiedział Senior Vice President Finance w Griffin Capital Partners – współwłaścicielu ELI – Artur Gniazdowski, cytowany w komunikacie.

Pozyskanie finansowania stanowi istotny krok w realizacji długoterminowej strategii rozwoju ELI, ukierunkowanej na dalsze wzmacnianie pozycji firmy jako jednego z wiodących dostawców nowoczesnej powierzchni logistycznej i przemysłowej w Polsce. Aktualne portfolio ELI obejmuje nieruchomości o łącznej powierzchni najmu brutto (GLA) wynoszącej 1,2 mln m2, podano także.

ELI (European Logistics Investment) to platforma logistyczna, która dostarcza wysokiej jakości obiekty logistyczne na kluczowych rynkach w Polsce. Obiekty ELI zostały wybudowane w partnerstwie z Panattoni. Właścicielami spółki są firmy Redefine Properties, Madison International Realty oraz Griffin Capital Partners.

Źródło: ISBnews