Indeksy europejskie zakończyły dzisiejszą sesję w negatywnych nastrojach. WIG20 spada o 1,73%, a WIG traci 1,87%. Główne benchmarki zachodniej Europy również pokazują spadki – niemiecki DAX traci 0,42%. Za oceanem sytuacja wygląda znacznie lepiej – S&P500 zyskuje 0,48%, napędzany silnymi wynikami spółek technologicznych.

Benefit Systems znalazł się pod silną presją sprzedających, tracąc ponad 13% po ogłoszeniu przez głównego akcjonariusza Invest 1 sprzedaży wszystkich pozostałych udziałów w spółce. Przed transakcją fundusz posiadał 13,85% akcji Benefit Systems, a cena w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) wyniosła 3000 zł za akcję, co oznacza 14% dyskonto w porównaniu do ostatniej ceny zamknięcia. Transakcja ta może sygnalizować zakończenie zaangażowania strategicznego inwestora w spółkę, co wywołuje obawy wśród pozostałych akcjonariuszy.

CD Projekt opublikował wyniki za I kwartał 2025, które pokazują stabilizację działalności operacyjnej. Spółka osiągnęła 226 mln zł przychodów (bez zmian r/r), jednak pozytywny trend widoczny jest w strukturze kosztów – koszty sprzedaży spadły o 25% r/r, a zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 9% do 179,84 mln zł. Szczególnie imponujący był spadek kosztów prac badawczych o 60% r/r, co przełożyło się na wzrost zysku operacyjnego o 18% do 95,59 mln zł. Zysk netto na akcję wyniósł 0,86 zł wobec 1 zł rok wcześniej, głównie ze względu na wyższe obciążenia podatkowe.

Rainbow Tours zaprezentował rekordowe wyniki za I kwartał, osiągając 869,8 mln zł przychodów (+20,5% r/r), znacznie przewyższając konsensus na poziomie 835,8 mln zł. Spółka utrzymuje imponującą dynamikę wzrostu powyżej 20% od I kwartału 2021 roku. Marża zysku operacyjnego wyniosła historyczne 8,95%, a marża netto przekroczyła 7%. EBITDA na poziomie 75,6 mln zł (+47,9% r/r) oraz zysk netto 59,5 mln zł (+52,4% r/r) wyraźnie przebiły oczekiwania rynkowe. Mimo doskonałych wyników, akcje spółki korygują o około 1% w drugiej części sesji.

Na rynkach zagranicznych uwagę przykuwają wyniki spółek technologicznych. Nvidia ustanowiła kolejny rekord z przychodami 44,1 mld USD (+69% r/r) w I kwartale roku fiskalnego 2026. Segment centrów danych wygenerował 39,1 mld USD (+73% r/r), podczas gdy gaming i AI PC osiągnęły rekordowe 3,8 mld USD. Mimo ostrożnych prognoz na II kwartał ze względu na ograniczenia eksportowe do Chin, akcje zyskują ponad 3% po sesji, przekraczając poziom 140 USD.

Salesforce również prezentuje solidne wyniki z przychodami 9,83 mld USD (+7,6% r/r), przewyższającymi oczekiwania na poziomie 9,75 mld USD. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 2,58 USD wobec konsensusu 2,55 USD. Kluczowym motorem wzrostu okazała się platforma AI Agentforce, która pomogła przekroczyć 1 mld USD w rocznych przychodach z Data Cloud i AI (+120% r/r). Spółka podniosła prognozy na rok fiskalny 2026, oczekując przychodów 41-41,3 mld USD oraz skorygowanego zysku na akcję 11,27-11,33 USD.

Źródło: XTB