Fabrity Holding odnotował 8,8 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w 2023 r. (wzrost o 15,1% r/r) przy 68,7 mln zł przychodów ze sprzedaży usług (wzrost o 28,7% r/r), podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.

„* Przychody ze sprzedaży usług: 68,7 mln zł wobec 53,4 mln zł (wzrost o 15,3 mln zł, +28,7% r/r);

* Przychody operacyjne: 62,4 mln zł wobec 46,5 mln zł (wzrost o 15,9 mln zł, +34,2% r/r)

* Wynik na działalności operacyjnej (EBIT): 6,5 mln zł wobec 5 mln zł (wzrost o 1,5 mln zł, +31% r/r);

* EBITDA: 8,8 mln zł wobec 7,6 mln zł (wzrost o 1,2 mln zł, +15,1% r/r);

* Wynik netto: 14,3 mln zł wobec 25,1 mln zł (zmiana o -10,8 mln zł, -43,1%, przy niższej o 11,6 mln zł wysokości zaksięgowanego zysku ze zbycia spółek zależnych)” – czytamy w komunikacie.

Prezentowane szacunkowe wyniki obejmują na poziomie operacyjnym segment biznesowy Software i segment SSC. Wstępne skonsolidowane wyniki Grupy Fabrity za rok 2023 wskazują na wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 15,3 mln zł, tj. o blisko 29% do 68,7 mln zł. Przychody operacyjne Grupy zwiększyły się w jeszcze szybszym tempie – o 34,2% r/r, tj. o 15,9 mln zł, do 62,4 mln zł. Wzrost ten Grupa zawdzięcza rozwojowi biznesu spółki zależnej Fabrity, która zanotowała w roku 2023 rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży i przychodów operacyjnych przy wzroście tych ostatnich o 32% r/r, podkreślono.

„Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej za rok 2023 wyniósł 6,5 mln zł, co oznacza wzrost o 31% r/r i nominalnie o 1,5 mln zł. Skonsolidowany wynik EBITDA za rok 2023 kształtował się na poziomie 8,7 mln zł, co oznacza wzrost o 15,1% r/r i nominalnie o 1,2 mln zł. Należy jednocześnie podkreślić, iż wyniki roku 2023 zostały osiągnięte w wymagających warunkach rynkowych, wynikających przede wszystkim z istotnego pogorszenia koniunktury na rynku IT i znacznych wahań kursów walut z trendem umacniania się polskiej waluty, niekorzystnym z punktu widzenia eksportera usług. Pomimo tego spółka Fabrity istotnie zwiększyła skalę działania, szczególnie w drugim półroczu roku 2023” – czytamy dalej.

W 2023 roku Grupa wypracowała szacunkowo zysk netto na poziomie 14,3 mln zł. Sprzedaż we wrześniu 2023 r. spółek segmentu marketingowego, tj. K2 Precise i Agencja K2, oznaczała zaksięgowanie wyniku ze sprzedaży tych spółek w kwocie 9,8 mln zł. Wygenerowany do momentu transakcji łączny zysk netto zbytych spółek w kwocie 1,4 mln zł został rozpoznany jako „Zysk / strata dotyczący grupy aktywów do zbycia i działalności zaniechanej”. Z kolei wynik netto spółki PerfectBot został ujęty w sprawozdaniu skonsolidowanym metodą praw własności, w kwocie ujemnej -0,6 mln zł, uwzględniając 50-proc. udział grupy kapitałowej Grupy Fabrity.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione 10 kwietnia 2024 r.

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o analitykę i tworzenie rozwiązań software. Działalność Grupy jest zdywersyfikowana – obok spółki holdingowej działają dwa segmenty operacyjne: software oraz spółka PerfectBot, w której Fabrity Holding posiada 50% udziałów. W lutym 2024 roku segment software poszerzył się o rozwiązania e-commerce wraz z nabyciem pakietu większościowego w spółce Panda Group. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews