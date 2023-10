Fabrity Holding (dawnej K2) podjął uchwałę w przedmiocie rekomendacji dotyczącej rozpoczęcia procesu dystrybucji do akcjonariuszy wolnych środków gotówkowych w kwocie rzędu 15 mln zł, uzyskanych w ramach transakcji sprzedaży spółek zależnych segmentu marketingowego, podała spółka.

„Na bazie aktualnych szacunków dotyczących pozycji gotówkowej oraz struktury kapitałów spółki na koniec roku 2023 r., część tej dystrybucji mogłaby zostać zrealizowana w formie wypłaty dywidendy za rok 2023 (szacowanej na ok 8 mln zł tj. ok. 3,25 zł na akcję), a w pozostałym zakresie korzystając z innych dopuszczalnych mechanizmów dystrybucji wartości do akcjonariuszy, w tym poprzez mechanizm skupu i dobrowolnego umorzenia akcji” – czytamy w komunikacie.

Zarząd przewiduje zwołanie na styczeń 2024 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, którego celem byłoby podjęcie decyzji odnośnie procedury, terminów i warunków dystrybucji, w zakresie w którym dystrybucja ta miałaby przyjąć inną niż dywidenda formę, w szczególności formę skupu i dobrowolnego umorzenia akcji, podano także.

Grupa Fabrity (do sierpnia 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę i tworzenie rozwiązań software. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews