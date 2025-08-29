Fabrity odnotowało 0,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,24 mln zł wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 17,36 mln zł wobec 18,88 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,67 mln zł wobec 6,28 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 33,91 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 37,75 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 3,31 mln zł wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej.

„W pierwszym półroczu 2025 r. przychody ze sprzedaży usług Grupy Fabrity wyniosły 33,9 mln zł, co oznacza zmniejszenie o 3,8 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynik EBITDA zmalał o 1,0 mln zł, do 3,3 mln zł, a zysk operacyjny zniżył się o 1,2 mln zł, do 2,2 mln zł” – czytamy w raporcie.

„Słabsza dynamika przychodów wynika z kilku czynników. Po pierwsze doszło do opóźnień w rozstrzygnięciu przetargów o znacznej wartości dla dotychczasowych klientów spółki, co przełożyło się negatywnie na ciągłość realizowanych usług. Drugim czynnikiem wpływającym na osiągnięte wyniki jest ogólna sytuacja makroekonomiczna i negatywny sentyment rynku, które skłaniają firmy do ostrożności i powodują opóźnienia w realizacji inwestycji. W efekcie, mimo rosnącego backlogu zawartych kontraktów oraz powiększającego się lejka sprzedażowego w zakresie potencjalnie nowych umów, tempo realizacji nowych projektów pozostaje poniżej założeń. Do zmniejszonych przychodów staramy się dostosować również dynamikę zatrudnienie w spółce. Kluczowe jest uniknięcie kosztów tzw. ławki, czyli ponoszenia kosztów wynagrodzenia programistów nieprzypisanych do żadnych projektów po stronie klientów. Takie koszty mogłyby negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy Fabrity. Mimo słabszych wyników sprzedaży usług Spółka nie rezygnuje z ambitnych celów rozwojowych wyznaczonych w strategii na lata 2024–2026, jednocześnie starając się zaadaptować do wymagającego rynku” – wyjaśniono także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 1,98 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 7,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Fabrity (do 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z obszarów software engineering, jak również usługi transformacji cyfrowej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews