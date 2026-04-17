Fabrity odnotowało 3,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 8,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 4,27 mln zł wobec 6,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 6,41 mln zł wobec 8,64 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 67,07 mln zł w 2025 r. wobec 74,72 mln zł rok wcześniej.

„Odnotowany spadek przychodów w ujęciu rocznym był efektem przejściowej luki kontraktowej oraz przesunięć w rozstrzygnięciach kluczowych postępowań przetargowych. Emitent wskazuje jednak na potencjał wzrostu, wynikający m.in. z zawarcia nowych umów ramowych z agencją Frontex (podpisanych w czerwcu 2025 r. oraz styczniu 2026 r.) oraz kontraktu z PKP PLK. Pozytywny wpływ finansowy tych projektów na wyniki Grupy będzie w pełni widoczny w kolejnych okresach sprawozdawczych. Spadek marży operacyjnej wynikał w głównej mierze z negatywnego wpływu dźwigni operacyjnej, co było bezpośrednio powiązane z niższym wolumenem wygenerowanych przychodów. Dodatkowym czynnikiem obciążającym wynik operacyjny w raportowanym okresie były koszty przeprowadzonego procesu optymalizacji struktur administracyjnych. Emitent zaznacza, że wymierne efekty tych działań w postaci oszczędności kosztowych będą widoczne w wynikach Grupy począwszy od I kwartału 2026 roku” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

„Istotna różnica w poziomie zysku netto rok do roku wynika przede wszystkim z efektu wysokiej bazy roku 2024. Wówczas Grupa rozpoznała dodatni wpływ zdarzeń jednorazowych w łącznej kwocie ok. 4,3 mln zł, wynikający głównie z zastosowania ulgi holdingowej w podatku CIT” – podano także.

Prezes Tomasz Burczyński napisał zaś w liście do akcjonariuszy, że przeprowadzone zmiany organizacyjne przełożą się w tym roku na wyraźne oszczędności po stronie kosztów ogólnych, co będzie można zaobserwować w wynikach finansowych kolejnych okresów i pozwalają jednocześnie zwolnić przestrzeń na inwestycje.

„Patrząc na rok 2026, widzę kilka wyraźnych punktów oparcia. W segmencie publicznym, po wygraniu kluczowych przetargów, w tym kolejnych umów ramowych z agencją Frontex, nowej umowy z PKP PLK i szeregu innych kontraktów instytucjonalnych, mamy solidną podstawę do wzrostu przychodów. W segmencie prywatnym systematycznie rośnie backlog projektów, szczególnie w innowacyjnych obszarach naszej oferty. Ponadto mamy realnie niższe koszty ogólne oraz, co równie ważne, uwolnioną energię menedżerską, która przez ostatnie lata była pożytkowana również na zarządzanie procesami transformacyjnymi. Aktualnie cała uwaga skupiona jest na biznesie, klientach i na budowaniu przewagi w dynamicznie zmieniających się realiach technologicznych” – dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 4 mln zł wobec 6,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Fabrity (do 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z obszarów software engineering, jak również usługi transformacji cyfrowej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews