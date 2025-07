Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) potwierdził prawo Fabrity do wykorzystania ulgi holdingowej. Odrzucenie skargi kasacyjnej i utrzymanie w mocy wyroku WSA w Warszawie oznacza nakazanie organom skarbowym zwrotu ponad 3 mln zł wraz z odsetkami. Jeśli wpływ środków nastąpi do końca listopada br., Fabrity wypłaci dodatkowe 1 zł dywidendy na akcję, podała spółka.

„Doprowadziliśmy właśnie do końca kwestie formalne związane ze zwrotem nadpłat podatku CIT w związku z wykorzystaniem tzw. ulgi holdingowej. Otrzymaliśmy już w połowie 2024 roku blisko 1,8 mln zł zwrotu podatku za rok 2023, co było związane ze sprzedażą spółek marketingowych do Kamikaze / Altavia, teraz oczekujemy na blisko 2,5 mln zł głównej kwoty nadpłaty oraz na odsetki, których skalkulowana przez spółkę wartość zbliża się do 600 tys. zł. Łączna kwota należnej Fabrity nadpłaty przekroczyła więc już poziom 3 mln zł i dalej rośnie, co może zwiększać szanse na szybsze odzyskanie środków” – powiedział wiceprezes Artur Piątek, cytowany w komunikacie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) potwierdził w 2024 roku nadpłatę podatku CIT Fabrity za rok 2022 z tytułu zastosowania ulgi holdingowej przy sprzedaży akcji Oktawave, uchylając tym samym decyzje naczelnika urzędu skarbowego oraz dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, jako organu odwoławczego od decyzji naczelnika, odmawiające stwierdzenia nadpłaty podatku za rok 2022. Oktawave była spółką zależną Fabrity, zajmującą się technologiami chmurowymi, która w ramach procesów dezinwestycyjnych została sprzedana spółce Netia z Grupy Polsat Plus. Kwota transakcji opiewała na 33,7 mln zł, przypomniano.

„Jest to pierwszy wyrok na poziomie NSA w podobnej sprawie, prawdopodobnie potwierdzający i utrwalający wypracowaną już wcześniej linię orzeczniczą na poziomie WSA. Liczymy również, że szczegółowe uzasadnienie do wyroku wraz z przedstawieniem zastosowanej przez nas procedury posłuży innym podmiotom jako swoista instrukcja korzystania z ulgi holdingowej w przypadku rozproszonego akcjonariatu” – dodał Piątek.

Po wydaniu przez NSA pisemnego uzasadnienia orzeczenia, akta sprawy trafią do organów skarbowych celem wykonania postanowień wyroku. Jeśli Fabrity otrzyma zwrot podatku do 30 listopada br., to – zgodnie ze stosowną uchwałą walnego zgromadzenia z 5 czerwca br. – ziści się warunek do wypłaty dodatkowej dywidendy w wysokości 1 zł na akcję, zakończono w informacji.

W czerwcu akcjonariusze Fabrity zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie łącznie 8,51 mln zł tytułem dywidendy za 2024 rok, w tym 2,95 mln zł (1,3 zł na akcję) zaliczki dywidendowej, wypłaconej w listopadzie, oraz 5,56 mln zł (2 zł na akcję) dodatkowo. Ponadto walne zdecydowało o wypłacie warunkowej dywidendy w wysokości 2,78 mln zł (1 zł na akcję).

Warunkiem wypłaty warunkowej dywidendy uzupełniającej jest:

a. Uzyskanie pozytywnego dla spółki rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie z dnia 5 czerwca 2024 r. lub innego rozstrzygnięcia sprawy ze strony organów państwowych dającego równoważny efekt,

b. Dokonanie zwrotu kwoty nadpłaty podatku CIT8 za rok 2022 przez organy skarbowe w kwocie odpowiadającej wysokości nadpłaconego przez spółkę podatku w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 listopada 2025 r., podano wtedy.

Grupa Fabrity (do 2023 roku Grupa K2) dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi z obszarów software engineering, jak również usługi transformacji cyfrowej. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews