Farm Innovations złożył dokument informacyjny w związku z planowanym debiutem na rynku NewConnect, podała spółka. Wcześniej w tym tygodniu Farm Innovations informował, że planuje początek notowań w I kw. 2026 r.

„Złożenie dokumentu informacyjnego do GPW to kluczowy etap drogi do upublicznienia spółki na NewConnect. Liczymy, że debiut nastąpi w I kwartale 2026 r. Chcemy pokazać, że polska innowacja w sektorze vet-tech ma realny potencjał rozwoju i ekspansji nie tylko w kraju, ale i w Europie” – powiedział prezes Sebastian Przeniosło, cytowany w komunikacie.

Farm Innovations to polska firma działająca od 9 lat w segmencie vet-tech. Specjalizuje się w rozwiązaniach hodowlanych opartych na chipach podskórnych oraz urządzeniach, które mierzą kluczowe parametry zdrowotne i dobrostanowe zwierząt. Spółka jest jedynym oficjalnym dostawcą chipów podskórnych zatwierdzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tworzy także nowoczesne aplikacje, w tym Stado.pl dla hodowców bydła, a w jej planach jest rozwój rodzimego rynku ubezpieczeń zwierzęcych.

Źródło: ISBnews