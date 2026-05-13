Zarząd Feerum zdecydował o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu uchwalenia z zysku minionego roku 0,5 zł dywidendy na akcję (łącznie blisko 4,8 mln zł), co odpowiada stopie dywidendy na poziomie około 3,4% wobec notowań akcji z ostatnich sesji, podała spółka.

„Zaproponowana dywidenda to około 38% zysku netto roku 2025, a pozostałe około 62% chcielibyśmy zatrzymać w spółce, mając na względzie spodziewany wzrost przychodów ze sprzedaży. Podział ten jest wyrazem chęci pogodzenia długofalowego myślenia o bezpośrednim dzieleniu się zyskami z akcjonariuszami oraz zabezpieczenia bazy kapitałowej dla dalszego wzrostu skali biznesu. Wróciliśmy na stabilne tory, trzymamy w ryzach koszty, dbamy o ciągły wzrost efektywności, a rozwój prowadzimy w sposób zdyscyplinowany przy pełnej kontroli ryzyka” – powiedział prezes Daniel Janusz, cytowany w komunikacie.

Ostatni raz akcjonariusze Feerum otrzymali dywidendę w roku 2020 z zysku roku 2019. Choć Feerum nie posiada formalnej polityki dywidendowej, to zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym przy uwzględnieniu realizacji strategii długoterminowego wzrostu wartości spółki, jej możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonej polityki inwestycyjnej oraz bieżących potrzeb kapitałowych, wskaźników zadłużenia oraz poziomu kapitału własnego, podano także.

Feerum jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych, takich jak m.in. zboża, rośliny strączkowe i oleiste, kukurydza i inne. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w 2013 r. W 2025 r. miała 125,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

