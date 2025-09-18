Ferro odnotowało 10,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 16,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 12,03 mln zł wobec 21,33 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 16,5 mln zł wobec 25,5 mln zł w II kw. 2024 r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 173,77 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 179,92 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2025 r. spółka miała 30,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 33,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 369,57 mln zł w porównaniu z 379,33 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 45,28 mln zł wobec 56 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Wartość sprzedaży zagranicznej Grupy w I poł. 2025 r. sięgnęła 226,6 mln zł (udział ponad 61% w przychodach ogółem). Przychody w Polsce wyniosły w omawianym okresie 142,9 mln zł. Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wyniosła w I poł. 2025 r. 176,9 mln zł i była o 6% niższa w ujęciu r/r. Sprzedaż segmentu armatury instalacyjnej wyniosła 121,7 mln zł i była na stabilnym poziomie w ujęciu r/r a przychody segmentu źródeł ciepła były wyższe o 5% r/r i wyniosły 63,3 mln zł, wymieniła spółka.

Podkreśliła, że w wynikach finansowych Grupy nadal widoczny jest wpływ ograniczonego popytu, podwyższonych kosztów zakupu towarów (szczególnie w związku z wysokim kursem USD na przełomie 2024 i 2025) oraz rozpoczęcia realizacji projektów długoterminowych, nakierowanych na wzmocnienie pozycji Grupy i uodpornienie jej na liczne wyzwania rynkowe.

„Otoczenie rynkowe nadal jest wymagające i w pierwszej połowie br. nie doszło do żadnego przełomu w tym zakresie. Spadek popytu i wolumenów na niektórych rynkach w połączeniu ze środowiskiem podwyższonych kosztów prowadzenia działalności znalazły odzwierciedlenie w wynikach Grupy, w szczególności w drugim kwartale. Podchodzimy do sytuacji realistycznie i nie spodziewamy się co najmniej w krótkim terminie wyraźnego odwrócenia głównych trendów rynkowych – nie sprzyja temu ani sytuacja makro, ani otoczenie geopolityczne, ani sytuacja na rynku mieszkaniowym. Widzimy słabość popytu – w szczególności w Polsce – a dalsze umocnienie PLN wobec USD dodatkowo wpływa na oczekiwanie niższych cen ofertowych. W rezultacie niektórzy dystrybutorzy wstrzymują decyzje o zatowarowaniu lub poszukują alternatywnych źródeł dostaw. Powyższe czynniki skutkują już od jakiegoś czasu podwyższonym poziomem magazynów w głównych kanałach dystrybucji i mogą przekładać się na sytuację płynnościową części klientów. Rynek jest w fazie zmian podyktowanych między innymi właśnie trudną sytuacją popytową – zmienia się struktura rynku: konsumenci migrują pomiędzy półkami cenowymi i brandami, szukając okazji, a dystrybutorzy 'eksperymentują’ z nowymi źródłami zaopatrzenia. Dlatego musimy z dużą uwagą podchodzić do naszej polityki handlowej, kształtowania oferty i cenników. Jednocześnie podkreślić trzeba, że jako Grupa mamy na wszystkich rynkach doskonałą obsługę posprzedażową: serwis, jakość, gwarancje. Klienci są do tego przyzwyczajeni i tego oczekują, więc jest to nasz wyróżnik i istotny element przewagi konkurencyjnej” – skomentował prezes Wojciech Gątkiewicz, cytowany w materiale.

„Ze sprawdzoną strategią działania wchodzimy na nowe rynki. Kontynuujemy prace nad nowymi produktami i systemowymi rozwiązaniami, szczególnie w segmencie nowoczesnych źródeł ciepła i instalacji oraz eksplorujemy nowe kanały dystrybucji, między innymi pod kątem lepszej integracji w obszarze on-line. Wdrażamy szereg narzędzi i działań z zakresu e-commerce, które pozwolą nam na wejście z ofertą na nowe platformy handlowe. Realizujemy również rozpoczęte projekty m.in. w obszarze logistyki i dalszej informatyzacji działalności Grupy a w Czechach zakończyliśmy montaż nowej linii produkcyjnej baterii. Warto podkreślić, że konsekwentnie realizujemy również politykę dywidendową – z zysku za rok 2024 wypłacimy w formie dywidendy 66,7 mln zł, tj. 3,14 zł na akcję. Podsumowując, wobec utrzymującej się znacznej niestabilności otoczenia, presji konkurencyjnej i kosztowej, traktujemy osiągnięte w I poł. br. wyniki jako dowód solidności i jakości naszego modelu biznesowego oraz operacji, chociaż nasze ambicje są znacznie większe” – dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 4,38 mln zł wobec 20,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miało 783,37 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews