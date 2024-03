Ferro odnotowało 15,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2023 r. (wzrost o 35% r/r), podała spółka.

Zysk EBITDA wyniósł 29,5 mln zł (+30% r/r) przy 200,6 mln zł przychodów (-4% r/r), podano w komunikacie poświęconym wynikom.

W całym 2023 r. Ferro odnotowało 67,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 65,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 100,13 mln zł wobec 105,62 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 117,83 mln zł wobec 120,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 803,22 mln zł w 2023 r. wobec 914,9 mln zł rok wcześniej.

„W minionym roku nadal mieliśmy do czynienia z wieloma czynnikami o charakterze zewnętrznym, które znacząco wpływały na biznes FERRO oraz całą branżę. Na wielu rynkach widoczny był efekt spadku nastrojów konsumenckich, ograniczenia dochodu rozporządzalnego w związku z wysoką inflacją, co rzutowało przede wszystkim na sprzedaż segmentu armatury sanitarnej czy też przesunięty w czasie efekt pogorszenia sytuacji na rynku budowlano-montażowym, widoczny z kolei w szczególności w wynikach segmentu armatury instalacyjnej. Natomiast segment źródeł ciepła odczuwał dodatkowo negatywne skutki niejasności i chaosu informacyjnego, dotyczących polityki energetycznej w państwach należących do UE, co powodowało odraczanie decyzji zakupowych konsumentów. Dodatkowo, jak wszyscy przedsiębiorcy, w minionym roku nadal borykaliśmy się z wysokimi kosztami, przede wszystkim transportu, logistyki, pracy czy finansowania” – powiedział prezes Wojciech Gątkiewicz, cytowany w komunikacie.

„Analizując wyniki poszczególnych kwartałów minionego roku, można było natomiast zauważyć pewną stabilizację kluczowych trendów i korzystny wpływ podejmowanych przez nas od lat decyzji strategicznych. W efekcie, pomimo wciąż wymagającego otoczenia biznesowego, przychody Grupy Ferro przekroczyły w 2023 roku 803 mln zł, co oznacza spadek o 12% w porównaniu z bardzo mocnym rokiem 2022. Jednocześnie dzięki stale rosnącej efektywności operacyjnej EBITDA w ub.r. sięgnęła niemal 118 mln zł i była jedynie nieznacznie niższa w ujęciu rok do roku, a Grupa zakończyła rok zyskiem netto na poziomie przekraczającym 67 mln zł, co z kolei oznacza wynik nieco lepszy niż w roku poprzednim. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych rezultatów, będących potwierdzeniem słuszności naszych strategicznych decyzji dotyczących dywersyfikacji – zarówno geograficznej, jak i ofertowej” – dodał.

W wynikach II poł 2023 r. widoczna była stopniowa stabilizacja popytu na głównych rynkach oraz pozytywny wpływ niższych kosztów działalności, wynikający z efektywności i działań optymalizacyjnych spółki w połączeniu ze stabilizacją cen surowców i transportu. Jednocześnie, negatywnie na przeliczenie sprzedaży na rynkach zagranicznych w drugim półroczu wpływało umocnienie PLN w ujęciu r/r. W 2023 roku wartość sprzedaży zagranicznej Grupy przekroczyła 477 mln zł (udział bliski 60% w przychodach ogółem). Przychody na rynku polskim wyniosły w omawianym okresie 326,1 mln zł. Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wyniosła w 2023 roku 377,2 mln zł (wobec 420,8 mln zł rok wcześniej), w segmencie armatury instalacyjnej 280,5 mln zł (wobec 301,7 mln zł), a w źródłach ciepła 129,4 mln zł (wobec 175,3 mln zł w 2022), podano także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 67,31 mln zł wobec 63,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miało 803,22 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews