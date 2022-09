Ferro odnotowało 18,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2022 r. wobec 57,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,55 mln zł wobec 31,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 224,21 mln zł w II kw. 2022 r. wobec 219,28 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2022 r. spółka miała 39,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 75,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 479,91 mln zł w porównaniu z 382,58 mln zł rok wcześniej.

„Grupa Ferro […] osiągnęła w I poł. 2022 r. r. 480 mln zł skonsolidowanych przychodów, co oznacza wzrost o 25% w ujęciu rok do roku. Grupa kontynuuje pozytywne trendy z minionych kwartałów na wymagającym rynku, konsekwentnie realizując strategię: zwiększa sprzedaż w sposób organiczny oraz dzięki przejęciu nowego segmentu biznesowego. EBITDA w I poł. 2022 r. wzrosła o 10% r/r, do 66,5 mln zł, a zysk netto [ogółem] wyniósł w omawianym okresie 40,7 mln zł i był na porównywalnym poziomie r/r, biorąc pod uwagę skorygowany o kwotę zwrotu podatku zysk netto za I poł. 2021 r. W wynikach I poł. 2022 r. widoczny jest wpływ wzrostu kosztów finansowych, związany w głównej mierze z wzrostem kosztów obsługi zadłużenia oraz ujemnych różnic kursowych. W samym II kw. 2022 grupa wypracowała 224,2 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła 30,4 mln zł a zysk netto 19 mln zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I półroczu zarówno sprzedaż zagraniczna Grupy Ferro jak i sprzedaż na rynku polskim (będącą wypadkową wzrostu organicznego i osiągniętego dzięki przejęciu w I kw. 2021 r. spółek Termet i Tester) zanotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki wzrostu wynoszące po +29%, do odpowiednio 219 mln zł i 260,8 mln zł. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała w I poł. 2022 r. za ponad 54% przychodów grupy. Spośród rynków zagranicznych najwyższą dynamikę przychodów w I poł. 2022 r. odnotowały Węgry (+47% r/r) i Słowacja (+27%). Wysoką, dwucyfrową dynamiką wzrostu mogły pochwalić się dwa największe rynki zagraniczne, czyli Rumunia i Czechy (odpowiednio +22% i +17%). Najmłodsze rynki grupy obejmujące m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujęte w segmencie geograficznym „pozostałe”, zwiększyły przychody o 21% r/r, do 42 mln zł, wymieniono.

W dotychczas wydzielanych segmentach grupy sprzedaż rosła w wysokim tempie dwucyfrowym: armatura sanitarna +14% (do 224 mln zł), armatura instalacyjna +31% (do 153 mln zł), a w trzecim głównym segmencie – źródła ciepła – zwiększyła się do 94 mln zł (wobec 61,7 mln zł za okres 4 miesięcy konsolidacji przejętych spółek w I poł. 2021 r.), podano także.

„Wyniki I poł. 2022 r. pokazują, że konsekwentna dywersyfikacja produktowa i geograficzna Ferro to właściwa strategia. Dzięki silnej i stale umacnianej pozycji Grupy w regionie CEE oraz postępującej kompleksowości oferty wahania sprzedaży w poszczególnych regionach czy segmentach wypłaszczają się, co pozwala nam rosnąć pomimo wysokiej bazy i wymagającego otoczenia makroekonomicznego. Dobre relacje z partnerami biznesowymi i rozsądna polityka w zakresie kształtowania cenników oraz działania efektywnościowe pomagają nam w obronie marży, co jest utrudnione w warunkach niestabilnego otoczenia. Będziemy kontynuować rozwój naszej oferty w kierunku coraz większej kompleksowości i konsekwentnie zwiększać naszą obecność w segmencie szeroko pojętych ekologicznych źródeł ciepła, odpowiadając na bieżące i przewidując przyszłe rynkowe megatrendy. W niektórych obszarach rynku widzimy bardzo duży, niezaspokojony popyt i podejmujemy działania, aby mu sprostać, co jest wyzwaniem w związku z trudną dostępnością komponentów. Ostrożnie podchodzimy do tematów związanych z M&A, niemniej wymagająca sytuacja rynkowa również w tym obszarze może stworzyć dla nas biznesowe szanse. Kontynuujemy także zgodnie z planem inwestycje w IT i logistykę, których zakończenie pozwoli na uwolnienie dodatkowego potencjału w grupie i jeszcze lepsze wykorzystanie sytuacji rynkowej oraz dalsze umacnianie pozycji Ferro” – skomentował prezes Wojciech Gątkiewicz, cytowany w materiale.

„Sprawna logistyka – zarówno w rozumieniu pozyskiwania komponentów, jak i sprawnego zaopatrzenia naszych kontrahentów – to obecnie jeden z bardziej istotnych obszarów działalności biznesowej. Zwłaszcza, że koszty transportu i procesy logistyczne pozostają dużym wyzwaniem, a skala działalności Ferro konsekwentnie rośnie. Pokazaliśmy, że jesteśmy w tym obszarze skuteczni, ale jeśli myślimy o generowaniu tak znaczących obrotów i chcemy kontynuować rozwój – musimy inwestować. Budowa naszego centrum logistycznego w Rumunii postępuje zgodnie z planem – powinno ono być w pełni operacyjne w 2Q 2023. Magazyn będzie 'wpięty’ w nowy system ERP, który aktualnie implementujemy w grupie. Na ukończeniu jest także hala magazynowo-produkcyjna w Znojmo. Kontynuujemy również inwestycje w rozwój mocy i optymalizację procesów produkcyjnych w spółce Termet” – dodała COO Aneta Raczek.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2022 r. wyniósł 7,67 mln zł wobec 43,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

Źródło: ISBnews