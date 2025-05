Ferro odnotowało 20,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 16,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 24,35 mln zł wobec 26,17 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDA w omawianym okresie wyniosła 28,8 mln zł i była niższa r/r o 6%” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 195,8 mln zł wobec 199,41 mln zł rok wcześniej.

„Wartość sprzedaży zagranicznej Grupy w I kw. 2025 r. sięgnęła 115,5 mln zł (udział 59% w przychodach ogółem; nadal w pewnym stopniu widoczny negatywny wpływ przeliczenia walut lokalnych na PLN). Przychody w Polsce wyniosły w omawianym okresie 80,3 mln zł. Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wyniosła w I kw. 2025 r. 90,5 mln zł i była o 9% niższa w ujęciu r/r. Sprzedaż segmentu armatury instalacyjnej wyniosła 62,6 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r a przychody segmentu źródeł ciepła były wyższe o 2% r/r i wyniosły 37,6 mln zł” – czytamy dalej.

W wynikach finansowych Grupy Ferro widoczny jest pozytywny efekt wysokiej efektywności biznesu i ciągłej pracy nad sferą kosztową, przy braku istotnych zmian na rynku od strony popytowej, podkreślono.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników osiągniętych przez Grupę w pierwszym kwartale br. Widzimy, że działania w obszarze optymalizacji, poprawy efektywności i poszukiwania nowych rynków zbytu, podejmowane przez nas w minionych latach i kontynuowane obecnie, przynoszą pożądane efekty, w sposób trwały przyczyniając się do wzrostu zysków, pomimo relatywnie stabilnego poziomu sprzedaży. Otoczenie rynkowe nadal jest wymagające – zgodnie z naszymi ostrożnymi przewidywaniami z końca ub.r. póki co nie mamy do czynienia z przełomem, jeśli chodzi o sytuację popytową” – skomentował prezes Wojciech Gątkiewicz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 3,27 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 2,98 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miało 783,37 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews