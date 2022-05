Ferro odnotowało 21,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 32,15 mln zł wobec 23,75 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w I kw. 2022 wzrosła o 38% r/r do 36,1 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 255,7 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 163,29 mln zł rok wcześniej.

Grupa zanotowała wysokie, dwucyfrowe dynamiki sprzedaży zarówno na kluczowych rynkach zagranicznych, jak i na rynku polskim. W Polsce sprzedaż wzrosła o blisko 80% r/r, do 119,9 mln zł, a na rynkach zagranicznych zwiększyła się o ponad 40%. Sprzedaż zagraniczna odpowiadała za 53% przychodów grupy. Spośród rynków zagranicznych najwyższą dynamikę przychodów w I kw. 2022 odnotowały Słowacja (+65% r/r), mocno dotknięta w I kw. ub.r. obostrzeniami związanymi z pandemią COVID-19, oraz Węgry (+62% r/r), gdzie grupa umacnia swoją wiodącą pozycję. Wysoką, około 30% dynamiką wzrostu mogły pochwalić się dwa największe rynki zagraniczne, czyli Rumunia i Czechy. Najmłodsze rynki grupy obejmujące m.in. kraje bałtyckie i Bałkany, ujęte w segmencie geograficznym „pozostałe”, zwiększyły przychody o 58% r/r, do 22,3 mln zł, podano w komunikacie.

„W 2022 weszliśmy bardzo dobrze przygotowani, biorąc pod uwagę chiński nowy rok i inne wzywania, związane np. z wojną w Ukrainie, czego potwierdzeniem są wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale. Popyt na wszystkich naszych kluczowych rynkach utrzymuje się na dobrym poziomie, a grupa pracuje na najwyższych obrotach, aby go płynnie zaspokajać. Rozsądnie i odpowiedzialnie podchodzimy do zarządzania wzrostem, bo mamy świadomość znaczącej i ciągle rosnącej niestabilności otoczenia makroekonomicznego oraz rosnących obciążeń finansowych. Przewidujemy, że w tym roku capex będzie istotnie wyższy niż w latach poprzednich, zakładamy przekroczenie 30 mln zł, co związane jest przede wszystkim z wchodzącymi w kluczową fazę inwestycjami w logistykę i IT. Ich zakończenie pozwoli na uwolnienie dodatkowego potencjału w grupie i jeszcze lepsze wykorzystanie sytuacji rynkowej oraz dalsze umacnianie pozycji Ferro w regionie. Koncentracja na rozwoju organicznym w dotychczasowych obszarach naszej działalności w połączeniu ze strategiczną decyzją o wejściu w nowy segment – ekologicznych źródeł ciepła, czyli segment HVAC – przynosi pożądane efekty. Dlatego też kontynuujemy analizy rynku pod kątem M&A w obszarach, które mogą stanowić dalsze uzupełnienie oferty Ferro” – powiedział prezes Wojciech Gątkiewicz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 3,36 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

Źródło: ISBnews