Ferro odnotowało 27,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2024 r. wobec 21,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 33,8 mln zł wobec 30,55 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA zwiększyła się o 9% r/r i wyniosła 38,1 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 205,28 mln zł w III kw. 2024 r. wobec 212,6 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2024 r. spółka miała 60,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 51,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 584,61 mln zł w porównaniu z 602,66 mln zł rok wcześniej. EBITDA w I-III kw. 2024 wyniosła 94,1 mln zł i była wyższa w ujęciu r/r o 7%.

Wartość sprzedaży zagranicznej grupy w I-III kw. 2024 r. sięgnęła 346,4 mln zł (udział ponad 59% w przychodach ogółem; widoczny negatywny wpływ przeliczenia walut lokalnych na PLN). Przychody na rynku polskim wyniosły w omawianym okresie 238,2 mln zł. Sprzedaż Grupy w segmencie armatury sanitarnej wyniosła w I-III kw. 2024 r. 282,9 mln zł i była nieznacznie niższa w ujęciu r/r. Sprzedaż segmentu armatury instalacyjnej wyniosła 191,7 mln zł (wobec 209,2 mln zł rok wcześniej), a segmentu źródeł ciepła była wyższa o 3% r/r i wyniosła 95,7 mln zł. W wynikach I-III kw. 2024 r. widoczny był wpływ dużej dyscypliny kosztowej w Grupie, wynikający z bardzo dobrej efektywności biznesu w połączeniu z pewną stabilizacją cen niektórych surowców i transportu przy nadal utrzymującej się w regionie wymagającej sytuacji popytowej, podano także.

„Biorąc pod uwagę wymagającą sytuację popytową w regionie – za nami bardzo dobre pod kątem osiągniętych wyników 9 miesięcy br. Przeważnie mieliśmy do czynienia z kontynuacją głównych trendów rynkowych w zakresie nie najlepszych danych makro czy nastrojów konsumenckich. Sytuacja na poszczególnych rynkach geograficznych i w poszczególnych segmentach naszej działalności jest zróżnicowana, dlatego też niezmiennie bardzo istotna jest zwinność i czujność biznesowa, połączona z dywersyfikacją i dyscypliną kosztową. Takie podejście do prowadzenia działalności pozwala nam na osiąganie satysfakcjonujących wyników pomimo nadal nieco niższej r/r sprzedaży” – skomentował prezes Wojciech Gątkiewicz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

„Trudniejszą sytuację na rynku wykorzystujemy do realizacji szeregu inicjatyw strategicznych, które dobrze przygotują nas do powrotu koniunktury. Poszerzamy ofertę, zaczynamy coraz mocniej wychodzić z rozwiązaniami systemowymi w zakresie źródeł ciepła na rynki zagraniczne, dywersyfikujemy działalność – m.in. poprzez inwestycję w nową linię produkcyjną baterii w Czechach, której uruchomienie planujemy w połowie przyszłego roku. Analizujemy pod kątem sprzedaży nowe kierunki geograficzne – np. w Europie Południowo-Zachodniej – i stale patrzymy na to, co dzieje się na rynku, mając na uwadze potencjalne okazje biznesowe w obszarze M&A. Konsekwentnie robimy swoje, dbając przy tym o bezpieczną sytuację finansową Grupy, dzięki której możemy kontynuować nasze kluczowe projekty strategiczne

i realizować atrakcyjną politykę dywidendową” – podsumował.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2024 r. wyniósł 60,18 mln zł wobec 66,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2023 r. miało 803,22 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews