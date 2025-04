Ferro odnotowało 72,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego właścicielom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 67,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 101,62 mln zł wobec 100,13 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 119,01 mln zł wobec 27,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 783,37 mln zł wobec 803,22 mln zł rok wcześniej.

„W obliczu tych wyzwań oceniamy, że 2024 był dla Grupy Ferro solidnym rokiem, choć nasze ambicje sięgają wyżej. Cieszy nas niewątpliwie, że kluczowe decyzje i działania strategiczne w zakresie optymalizacji działalności oraz dyscypliny kosztowej przyniosły pozytywne rezultaty. Skorzystaliśmy również na wypracowanych w ostatnich latach synergiach wewnątrz Grupy oraz implementacji sprawdzonych rozwiązań biznesowych na poszczególnych rynkach” – napisał prezes Wojciech Gątkiewicz w liście dołączonym do raportu.

„W efekcie, przy nieznacznie niższych w ujęciu r/r przychodach w wysokości 783,4 mln zł (-2% r/r) Grupa Ferro osiągnęła nieco wyższy r/r poziom EBITDA: 119 mln zł. Dzięki sprawności operacyjnej i ciągłemu dążeniu do jak najwyższej efektywności rok 2024 zakończyliśmy zyskiem netto w wysokości 72,6 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 8% r/r. Zatem drugi rok z rzędu zwiększamy zysk, pomimo nieco niższych przychodów. To efekt długofalowych działań strategicznych, które już przygotowały i w dalszym ciągu przygotowują Grupę do funkcjonowania w warunkach spowolnienia gospodarczego, stanowiąc jednocześnie fundament do kontynuacji dynamicznego rozwoju biznesu w momencie oczekiwanego przez nas wszystkich powrotu lepszej koniunktury” – czytamy dalej.

Prezes zapowiedział, że w 2025 roku Ferro prawdopodobnie będzie mieć do czynienia z utrzymywaniem się głównych trendów obserwowanych w ostatnich kwartałach, chociaż światowa sytuacja geopolityczna, przekładająca się na otoczenie makroekonomiczne i nastroje konsumentów, potrafi być dynamiczna.

„Oczekując na zmianę tych trendów planujemy konsekwentnie realizować kluczowe cele strategiczne Grupy Ferro, ze szczególnym naciskiem na dywersyfikację oferty produktowej we wszystkich segmentach działalności oraz dalszy rozwój geograficzny. Naszym priorytetem pozostaje umacnianie pozycji rynkowej zarówno na dotychczasowych rynkach, jak i w nowych regionach, zwłaszcza w Europie Południowo-Zachodniej. Kontynuujemy również rozbudowę oferty systemowej w segmencie źródeł ciepła oraz intensyfikujemy działania eksportowe w tym obszarze. Planowane na połowę 2025 roku uruchomienie nowej linii produkcyjnej baterii w Czechach pozwoli nam zwiększyć dywersyfikację źródeł zaopatrzenia, co dodatkowo wzmocni naszą elastyczność operacyjną. Jednocześnie stale analizujemy rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, szczególnie w sektorach komplementarnych, które mogą poszerzyć nasze kompetencje i wspierać długofalowy rozwój Grupy” – podsumował Gątkiewicz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 66,89 mln zł w 2024 r. wobec 67,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miało 783,37 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews