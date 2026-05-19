Zarząd Ferro podjął uchwałę rekomendującą zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2025 r. w kwocie 50,14 mln zł w następujący sposób: dokonania wypłaty dywidendy w kwocie 50,13 mln zł, co oznacza, że na jedną akcję spółki przypadać będzie 2,36 zł oraz przeznaczenia 3,3 tys. zł na kapitał zapasowy, podała spółka. Dzień dywidendy proponowany jest na 11 września, a dzień wypłaty dywidendy na 8 października 2026 r.

„Podejmując decyzję o rekomendacji przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 na wypłatę dywidendy zarząd spółki wziął pod uwagę treść polityki dywidendowej zawartej w Strategii APEX […]. Rada nadzorcza spółki uchwałą z dnia 19 maja 2026 r. jednomyślnie poparła rekomendację zarządu spółki” – czytamy w komunikacie.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. W 2025 r. miało 754,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews