Ferro szacuje nakłady inwestycyjne na nieco ponad 30 mln zł w br., podała spółka.

„W tym roku, w związku przede wszystkim z inwestycjami w logistykę, rozwój mocy i IT, przewidujemy wyższy capex w grupie – szacujemy go na nieco ponad 30 mln zł. Jednocześnie, pod kątem tych inwestycji oraz w związku z rosnącą sprzedażą utrzymujemy odpowiedni poziom kapitału obrotowego i zapasów, kontynuując przy tym realizację polityki dywidendowej. Dokładamy wszelkich starań, aby rozsądnie podchodzić do zarządzania środkami finansowymi, godząc wszystkie te potrzeby, ale z dużą uwagą podchodzimy do utrzymania bezpiecznego poziomu zadłużenia, ponieważ koszty jego obsługi w środowisku wysokich stóp procentowych wyraźnie wzrosły” – powiedziała wiceprezes i CFO Olga Panek, cytowana w komunikacie spółki poświęconym wynikom za I półrocze.

Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.

Źródło: ISBnews