Ferrum odnotowało ok. 0,41 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2023 r. wobec 8,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBIT wyniósł w I poł. br. ok. 7,51 mln zł i był niższy o ok. 12,09 mln zł r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2023 r. wyniosły ok. 309,2 mln zł, co stanowi spadek o ok. 206,23 mln zł, tj. o ok. 40% r/r, podano także.

„Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły za I półrocze 2023 r. ok. 276 183 tys. zł i były niższe o ok. 194 647 tys. zł, tj. o ok. 41% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niższe przychody wynikały m.in. z dostosowania struktury sprzedaży emitenta do poziomów zapotrzebowania kluczowych odbiorców, w tym m.in. OGP Gaz System oraz obniżonym popytem w związku m.in. z rewizją pierwotnych planów budżetowych wiodących inwestorów w poszczególnych segmentach rynkowych, do których spółka realizuje dostawy” – czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2023 r. spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 7 066 tys. zł tj. wynik niższy o ok. 10 990 tys. zł od zysku operacyjnego osiągniętego za I półrocze 2022 r. Na poziomie wyniku netto emitent za I półrocze 2023 r. osiągnął zysk w kwocie ok. 550 tys. zł, natomiast za I półrocze 2022 r. zysk netto wyniósł 7 781 tys. zł” – czytamy dalej.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową Ferrum za I półrocze 2023 r. zostaną opublikowane 29 września 2023 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 885 mln zł w 2022 r.

