Ferrum odnotowało ok. 1,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2023 r. wobec 8,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk EBIT wyniósł w I-III kw. br. wstępnie ok. 15,21 mln zł i był niższy o ok. 12,23 mln zł r/r.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów za 9 m-cy 2023 r. wyniosły ok. 486 879 tys. zł, co stanowi spadek o ok. 232 129 tys. zł, tj. o ok. 32% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży za 9 m-cy 2023 r wyniósł ok. 29 060 tys. zł wobec 64 579 tys. zł za 9 m-cy 2022 r.” – podano również w komunikacie.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w I-III kw. 2023 r. ok. 434 170 tys. zł i były niższe o ok. 220 231 tys. zł, tj. o ok. 34% od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego. Niższe przychody są m.in. skutkiem dostosowania struktury sprzedaży Ferrum do poziomów zapotrzebowania kluczowych odbiorców, w tym m.in. OGP Gaz System. W III kw. 2023 r. występowały niekorzystne warunki makroekonomiczne, w których utrzymał się trend spadkowy na wyroby stalowe oraz zużycie jawne stali. Osłabienie popytu na produkty spółki związane było m.in. z kontynuacją deficytu środków na realizację strategicznych inwestycji przy równoczesnej rewizji pierwotnych planów budżetowych wiodących inwestorów w poszczególnych segmentach rynkowych, do których spółka realizuje dostawy, podkreślono.

„Zysk brutto ze sprzedaży emitenta za trzy kwartały 2023 r. wyniósł ok. 19 457 tys. zł wobec 52 783 tys. zł za 9 m-cy 2022 r. W ciągu 9 m-cy 2023 r. spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej na poziomie ok. 11 077 tys. zł, tj. wynik niższy o ok. 13 584 tys. zł od zysku operacyjnego osiągniętego za 9 m-cy 2022 r. Na poziomie wyniku netto emitent za 9 m-cy 2023 r. osiągnął zysk w kwocie ok. 168 tys. zł, natomiast za 9 m-cy 2022 r. zysk netto wyniósł 8 525 tys. zł” – czytamy dalej.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych zostaną przekazane 29 listopada 2023 r.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 885 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews