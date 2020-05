Fabryka Farb i Lakierów (FFiL) Śnieżka odnotowała 14,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 14,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,07 mln zł wobec 17,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 167,77 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 128,51 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 28,1 mln zł i był wyższy o 24,3% r/r.

„W I kw. 2020 roku grupa kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 167,8 mln zł, czyli o 30,5% wyższe r/r. Istotny wpływ na zwiększenie sprzedaży miało dołączenie do Grupy węgierskiej spółki Poli-Farbe Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych w połowie maja 2019 roku” – czytamy w raporcie.

Spółka podała, że dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży Grupy (63,2%) miała sprzedaż zrealizowana w Polsce, która wzrosła o 1,6% r/r, do 106 mln zł. Na Węgrzech – w efekcie konsolidacji wyników Poli-Farbe – przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę wyniosły 33 mln zł i były o 32,4 mln zł wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem.

„Obecnie rynek węgierski jest dla grupy drugim najważniejszym rynkiem po Polsce. Na koniec marca br. jego udział w strukturze sprzedaży wyniósł 19,7%. grupa osiągnęła także znacząco lepsze wyniki sprzedażowe na swoich rynkach numer trzy i cztery. Na Ukrainie (9,6% udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży) grupa wypracowała przychody w wysokości 16,1 mln zł tj. o 17,7% wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Z kolei na Białorusi (4% udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży) grupa wypracowała przychody w wysokości 6,8 mln zł, tj. o 15,6% wyższe niż rok wcześniej” – czytamy także.

„Obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa wprowadzone w marcu nie odbiły się na naszych wynikach za pierwszy kwartał. Co więcej, od jakiegoś czasu w marketach budowlanych widać większy ruch, co przekłada się także na sprzedaż farb i lakierów. Sądzimy, że to efekt czasowych ograniczeń w przemieszczaniu się, ale też pracy zdalnej. Więcej czasu spędzanego w domu, bądź w ogrodzie spowodowało, że wielu Polaków zdecydowało się na remont, malowanie lub odnowienie ogrodzenia czy mebli ogrodowych” – powiedział prezes Piotr Mikrut, cytowany w osobnym komunikacie.

Mimo obostrzeń i utrudnień związanych z pandemią, Śnieżka kontynuuje największy w swojej historii cykl inwestycyjny rozpoczęty w 2018 roku. W pierwszych trzech miesiącach roku wydała na ten cel kwotę 41,3 mln zł, tj. o 284% wyższą niż w analogicznym okresie ub.r. Największą jej część stanowiły wydatki związane z budową hali magazynowej nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie oraz modernizacją linii produkcyjnych w podkarpackich zakładach w Lubzinie (wydział farb kolorowych) i Pustkowie (wydział farb białych). Ponadto w tym okresie zakończono główne wdrożenia w ramach projektu cyfrowej transformacji Change IT realizowanej w FFiL Śnieżka, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 7,5 mln zł wobec 10,02 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews