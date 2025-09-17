FFiL Śnieżka odnotowała 19,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 20,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 30,25 mln zł wobec 31,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 39,84 mln zł (spadek o ok. 3% r/r).



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 208,09 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 230,37 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2025 r. spółka miała 30,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 30,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 380,33 mln zł w porównaniu z 402,65 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 66,48 mln zł (spadek o 1,3% r/r).

Wartość sprzedaży krajowej w I półroczu 2025 roku osiągnęła 279,2 mln zł, co oznacza spadek o 2,3% rok do roku, stanowiąc 73,4% skonsolidowanych przychodów. Na rynku węgierskim przychody zmniejszyły się o 10,7% rok do roku, osiągając wartość 47,5 mln zł. Sprzedaż na rynku ukraińskim wyniosła 39,4 mln zł, co oznacza spadek o 8,2% rok do roku, wymieniła spółka.

„Otoczenie makroekonomiczne, jak również sytuacja w branży farb, nie uległy poprawie w II kwartale 2025 roku, co przełożyło się na spadek sprzedaży w całym I półroczu br. W tych warunkach skupiamy się na działaniach zwiększających odporność, tj. dyscyplinie kosztowej oraz systematycznym obniżaniu poziomu zadłużenia – na koniec czerwca br. wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 1,69. Wyniki Grupy potwierdzają naszą zdolność do skutecznego działania i utrzymania udziałów rynkowych, mimo utrzymujących się wyzwań popytowych na kluczowych rynkach” – skomentowała wiceprezes Joanna Wróbel-Lipa, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.

W I półroczu 2025 roku na zyskowność Grupy negatywnie wpłynął przede wszystkim spadek sprzedaży. Koncentracja na zachowaniu dyscypliny kosztowej zaowocowała spadkiem kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o blisko 0,5 mln zł w ujęciu rok do roku. Rentowność EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 17,5%, co stanowi wzrost o 0,8 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim, a w samym II kwartale było to 19,1%, czyli o 1,3 punktu procentowego więcej rok do roku. W I półroczu br. marża brutto ze sprzedaży wzrosła do 49,9% wobec 48,4% w analogicznym okresie roku poprzedniego, co wynikało ze sprzyjającej relacji kosztów wytworzenia do uzyskanej sprzedaży, podano także.

Dodatkowo na poziom wyników negatywnie wpłynęło umocnienie złotego względem forinta i hrywny, zaznaczyła Śnieżka.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 56,39 mln zł wobec 53,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2024 r. miała 798,44 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews