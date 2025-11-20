FFiL Śnieżka odnotowała 39,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 34,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 55,08 mln zł wobec 49,69 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 64,66 mln zł (wzrost o 9,3% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 254,36 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 245,03 mln zł rok wcześniej. Obroty w Polsce w tym okresie sięgnęły 187,6 mln zł (+5% r/r), na Węgrzech 33,9 mln zł (+7,5% r/r), a w Ukrainie 22,2 mln zł (+2,7% r/r), podano.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 69,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 64,64 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 634,68 mln zł w porównaniu z 647,68 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 131,14 mln zł wobec 126,51 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Naszą przewagę konkurencyjną budujemy na silnych markach, starannie dobranym portfolio produktowym oraz nowoczesnych procesach produkcji i logistyki, co pozytywnie przekłada się na biznes. Pomimo niższej od oczekiwań aktywności konsumentów w sektorze poprawiliśmy zyski zarówno narastająco, jak i w samym III kwartale br. Otoczenie gospodarcze w Polsce, biorąc pod uwagę trwający cykl obniżek stóp procentowych, poprawia się, jednak dane, którymi dysponujemy, wskazują, że duża część środków wydatkowana jest przez konsumentów w innych obszarach niż remonty. Świadomi uwarunkowań rynkowych koncentrujemy się na realizacji strategii 'Focus and Grow 2028′, a także dyscyplinie kosztowej: wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec września br. wyniósł 1,14” – powiedział prezes Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.

Wartość sprzedaży krajowej w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku osiągnęła 466,8 mln zł, co oznacza wzrost o 0,5% r/r, stanowiąc 73,6% skonsolidowanych przychodów. Na rynku węgierskim przychody zmniejszyły się o 3,9% r/r, osiągając wartość 81,4 mln zł. Sprzedaż na rynku ukraińskim wyniosła 61,6 mln zł, co oznacza spadek o 4,5% r/r, podano.

Na zyskowność po trzech kwartałach br. pozytywnie wpłynęły m.in. spadek kosztu własnego sprzedaży o 19,2 mln zł r/r oraz poprawa wyniku na działalności finansowej o 3,1 mln zł r/r, wynikająca z niższych kosztów obsługi długu. Rentowność EBITDA w tym okresie wyniosła 20,7% (+1,2 pkt proc. r/r), a w samym III kwartale br. 25,4% (+1,3 pkt proc. r/r). Marża brutto ze sprzedaży po trzech kwartałach br. wyniosła 51,1% (+2 pkt proc. r/r) oraz 52,9% w III kwartale br. (+2,5 pkt proc. r/r), co było efektem korzystnej relacji kosztów wytworzenia do uzyskanej sprzedaży.

Na koniec września 2025 r. wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy wyniósł 1,14 w porównaniu z 1,6 rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 80,38 mln zł wobec 68,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2024 r. miała 798,44 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews