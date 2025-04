Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 4,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2024 r. wobec 1,01 mln zł zysku netto rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 6,85 mln zł wobec 5,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 150,76 mln zł wobec 152,71 mln zł rok wcześniej.

W całym 2024 r. Śnieżka odnotowała 69,35 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 r. wobec 77,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Na wynik netto Grupy w 2024 roku złożyły się przede wszystkim:

* spadek przychodów ze sprzedaży o 6,9% (59 333 tys. zł r/r), przy odnotowanych spadkach na wszystkich rynkach geograficznych;

* spadek kosztu własnego sprzedaży o 14,5% (68 891 tys. zł r/r), do poziomu 404 678 tys. zł;

* wzrost kosztów sprzedaży oraz kosztów ogólnego zarządu łącznie o 8,5% (22 366 tys. zł r/r) w wyniku dostosowania budżetów i działalności marketingowo-sprzedażowej do aktualnej sytuacji rynkowej i gospodarczej;

* niższy o 2 964 tys. zł wynik na pozostałej działalności operacyjnej;

* wyższy wynik na działalności finansowej o 2 216 tys. zł, głównie poprzez redukcję kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów;

* niższy o 13% (2 282 tys. zł r/r) podatek dochodowy” czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Zysk operacyjny wyniósł 105,23 mln zł wobec 121 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 142,84 mln zł wobec 159,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 798,44 mln zł wobec 857,77 mln zł rok wcześniej.

„W 2024 roku grupa kapitałowa Śnieżka wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 798 440 tys. zł, tj. o 6,9% niższe niż w 2023 roku, notując spadki sprzedaży na wszystkich kluczowych rynkach. W najmniejszym stopniu spadek ten dotyczy rynku polskiego (2,4%). Rynki węgierski oraz ukraiński odnotowały spadki przychodów w walucie Grupy odpowiednio o 19,8% oraz 8,9%. Warto zwrócić uwagę, że w walucie lokalnej spółka działająca w Ukrainie zanotowała wzrost przychodów o 5,2%, a słaby wynik w walucie Grupy to wynik osłabienia się waluty lokalnej” – czytamy dalej.

Polska miała 72,2% udziału w strukturze przychodów (+3,3 pkt proc. r/r). Przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę na polskim rynku wyniosły 576,81 mln zł i były o 2,4% r/r.

„Według danych własnych Grupy, jest to wynik lepszy od wyniku całego rynku wyrobów dekoracyjnych (artykułów do dekoracji domu), co pozwoliło Grupie zwiększyć udziały rynkowe w Polsce. Spadek wartości sprzedaży w 2024 roku w Polsce wynikał przede wszystkim ze zmian w modelu dystrybucji na rynku niezależnym (efekt ten widoczny był głównie w I kwartale 2024 roku) oraz słabej koniunktury w branży w raportowanym okresie” – napisano w sprawozdaniu.

Węgry miały 12,9% udziału w strukturze przychodów (-2,0 pkt proc. r/r), zaś Ukraina – 10,1% (-0,2 pkt proc. r/r).

„Rok 2024 przyniósł trudne warunki rynkowe, które miały znaczący wpływ na całą branżę. Wysokie stopy procentowe oraz niewielki wzrost realnych wynagrodzeń osłabiły sytuację finansową konsumentów, zmuszając ich do większej ostrożności w podejmowaniu decyzji zakupowych. W konsekwencji, spadek popytu doprowadził do zmniejszenia wolumenów sprzedaży na całym rynku. Pomimo trudnych warunków zewnętrznych, poprawiliśmy rentowność brutto ze sprzedaży. Osiągnięcie tego wyniku było możliwe dzięki kilku kluczowym elementom: optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych, skutecznemu zarządzaniu kosztami, efektywnej strategii cenowej oraz wzrostowi udziału produktów premium w naszym portfolio. Dodatkowym wsparciem było umocnienie złotego względem euro” – skomentował prezes Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.

„W 2024 roku spadek zyskowności Grupy był efektem obniżenia poziomu sprzedaży, a także wzrostu kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 8,5% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rentowność EBITDA w analizowanym okresie wyniosła 17,9%, co stanowi spadek o 0,7 punktu procentowego w porównaniu z rokiem poprzednim, jednak nadal pozostaje to bardzo dobry wynik na tle całej branży” – czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne Grupy (capex) w 2024 roku wyniosły 30,5 mln zł i jest to wynik o 24,9% niższy od założeń, podano także.

„Firma podtrzymuje wcześniejszą deklarację, że alokacja capex będzie równa poziomowi amortyzacji. Głównym priorytetem pozostaje zapewnienie stabilności bieżącej działalności” – napisano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 63,61 mln zł w 2024 r. wobec 69,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2024 r. miała 798,44 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews