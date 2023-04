Image Power podsumowuje dobre wyniki za 2022 rok oraz najciekawsze premiery. W spółce utrzymywała się tendencja wzrostowa. W tym roku jest również przygotowany dobry i solidny grunt pod wzrosty.

„Zauważyliśmy, że przychody w 2022 roku są zrównane ze sprzedażą i są na poziomie powyżej 2 mln zł, co jest znaczącą poprawą w porównaniu do przychodów za rok poprzedni. Pod tym względem jesteśmy zadowoleni i liczymy na to, że ulegną one jeszcze większej poprawie w kolejnym roku, bo przygotowaliśmy sobie pod to dobry, solidny grunt” – mówi Piotr Figarski, Wiceprezes Zarządu, Image Power SA.

