Figene Capital wprowadziło na NewConnect dodatkowe 143 955 458 walorów, co daje łączną liczbę akcji 154 947 131, podała spółka. Przybliża to ją do planowanego w 2023 r. debiutu na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.

„Figene Capital jest obecne na rynku NewConnect od prawie piętnastu lat. Grupa energetyczna, która aktywnie działa w całym łańcuchu wartości sektora OZE, planuje w 2023 roku debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych. Przybliża ją do tego zakończony sukcesem proces wprowadzenia na NewConnect blisko 144 milionów akcji. Dzięki temu łączna liczba walorów wyniesie 154 947 131, co sprawi, że Figene Capital będzie spółką o największej kapitalizacji na tym rynku” – czytamy w komunikacie.

Figene Capital dysponuje portfolio projektów farm wiatrowych o statusie gotowych do realizacji (Ready To Build), niezależnie od zapisów ustawy 10H, o potencjale 118 MW i rocznej produktywności ponad 322 000 MWh, podano także.

„Plany grupy zakładają dalszą rozbudowę portfela wytwórczego do mocy przekraczającej 700 MW. W czerwcu 2022 roku zbudowano elektrownię wiatrową TAKE THE WIND. Energia przez nią wyprodukowana będzie od początku 2023 roku zasilać sklepy marek odzieżowych LPP S.A. (Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay), większość budynków biurowych spółki na terenie Polski oraz jej główne Centrum Dystrybucyjne w Pruszczu Gdańskim. Współpraca odbywa się na zasadzie umowy Power Purchase Agreement (PPA)” – czytamy także.

Figene Capital to grupa firm energetycznych tworząca inwestycje OZE, sprzedająca i dostarczająca zieloną energię dla klientów biznesowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews