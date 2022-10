Uptime umacnia swoją pozycję na polskim rynku, nabywając większościowy pakiet udziałów w krakowskiej firmie programistycznej Vimanet. To posunięcie podwoi zespół inżynierów grupy w regionie oraz zwiększy bazę klientów z kraju i Europy Środkowej.

Krakowska inwestycja jest częścią długoterminowej strategii rozwoju firmy w Polsce, która rozpoczęła się w 2015 roku. „W ciągu ostatnich 30 lat staliśmy się jedną z największych firm oferujących usługi programistyczne w regionie, a od 2015 roku aktywnie poszukujemy możliwości rozwoju naszej bazy klientów i pracowników na kilku rynkach. Dotychczasowe osiągnięcia w tym obszarze dają nam pewność, żeby trzymać się tego kierunku” – przekonuje Eero Tohver, prezes zarządu Uptime. „W 2020 roku wraz z przejęciem firmy w Polsce, zrobiliśmy pierwszy, ważny krok. Ta współpraca utwierdziła nas w przekonaniu, że kraj ten i jego kultura doskonale wpisują się w naszą strategię i plany ekspansji. Vimanet podziela nasze wartości, kulturę organizacyjną i jest tworzony przez doświadczony i ambitny zespół. Jednocześnie posiadana baza klientów i portfolio technologiczne są dobrze dostosowane do naszych potrzeb” – dodał.

Krzysztof Korbel, CEO Vimanet, dodaje, że połączenie z Uptime stworzy szansę na zaoferowanie bardziej kompleksowej i szerszej gamy usług programistycznych zarówno obecnym, jak i przyszłym klientom.

Bycie częścią większej grupy zapewni wszystkim specjalistom możliwość udziału w wielu nowych projektach międzynarodowych. „Widzimy, że wszyscy odnoszą korzyści z połączenia sił. Nasz zespół będzie mógł współpracować z szerokim gronem międzynarodowych ekspertów i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem – na czym również skorzystają wszyscy nasi klienci” – dodał Łukasz Bargieł, CEO Vimanet.

Zdaniem Michała Jankowskiego, CEO Uptime Development w Polsce, rozszerzenie obecności firmy na naszym rynku jest bardzo dobrym rozwiązaniem.

„W ciągu ostatnich trzech lat zaobserwowaliśmy silny wzrost efektywności polskiego zespołu. Synergia w działaniach z centralą w Estonii, jak i wszystkimi innymi biurami lokalnymi pozwala na zupełnie inną perspektywę w realizowanych zleceniach i podejściu do klientów. Koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju oprogramowania, usługach konsultingowych i rozwiązaniach SharePoint. Cieszy mnie fakt, że kolejna polska firma dołącza do naszej grupy i biorąc pod uwagę nowe możliwości wyłaniające się na rynku Europejskim, jasne jest, że nadal istnieje spore pole do wzrostu” – przekonuje Jankowski.

Po sfinalizowaniu transakcji Vimanet będzie nadal działał pod kierownictwem obecnego zarządu, mając jednocześnie dostęp do wsparcia, wiedzy i zasobów zarówno estońskiej centrali, jak i wszystkich innych oddziałów europejskich. Vimanet zajmuje się inżynierią oprogramowania od 2007 roku. Firma oferuje usługi w zakresie budowania złożonych aplikacji B2B w oparciu o platformę chmurową Microsoft Azure zarówno dla startupów, jak i dużych międzynarodowych przedsiębiorstw. Vimanet realizuje projekty dla klientów z całego świata m.in. Wielkiej Brytanii, Szwecji, Norwegii i USA, głównie dla branż HealthCare i FinTech.

Spółka będzie nadal funkcjonować w Krakowie, obsługiwać dotychczasowych klientów, a także zwiększać swój udział w rynku zarówno w Polsce, jak i na innych rynkach europejskich.

Uptime, który działa na rynku estońskim od 1992 roku, rozszerzył działalność na Norwegię w 2015 roku, Danię w 2018 roku, Polskę w 2020 roku i nabył większościowy pakiet udziałów w estońskiej firmie programistycznej Opus Online pod koniec tego samego roku. Na wszystkich swoich rynkach Uptime oferuje pełen zakres usług rozwoju oprogramowania zarówno lokalnym firmom, jak i międzynarodowym klientom, skupiając się na technologiach takich jak m.in. .NET, Node.js i React.js, Java i PHP.

„Tworzenie rozwiązań programistycznych, które spełniają oczekiwania naszych klientów, zawsze było najwyższym priorytetem. I to się teraz nie zmienia – planujemy kontynuować ten sam kurs, teraz tylko z jeszcze większym zespołem i dla dobra jeszcze większej liczby klientów” – powiedział Eero Tohver. „Będziemy nadal szukać możliwości ekspansji w Polsce i innych miejscach w Europie”.

Źródło: Spółka