Aktywa polskich firm zgromadzone w bankach świadczą o tym, że polskie przedsiębiorstwa znajdują się w bardzo dobrym miejscu, są bardzo rentowne. Ale też są ostrożne, jeżeli chodzi o nadmierną ekspozycję na ryzyko związane z inwestycjami, ocenił p.o. prezes Banku Pekao Leszek Skiba w rozmowie z ISBnews.TV.

„Duża cześć aktywów banków to są pieniądze zgromadzone przez polskie firmy, dzięki temu banki mają środki na akcję kredytową, ale też firmy po prostu mają pieniądze na potrzebne inwestycje. Rodzime firmy wchodzą w kryzys mając odpowiednie umocowanie w kapitałach własnych, są innowacyjne, są aktywne na całym świecie we wszystkich sektorach” – powiedział Skiba podczas XIX Debaty Eksperckiej ISBnews „Polscy czempioni w okresie globalnego spowolnienia”.

Jego zdaniem, polskie firmy wchodzą w kryzys mając odpowiednie umocowanie we własnych kapitałach, są innowacyjne, potrafią odnajdywać swoich klientów, są aktywne na całym świecie, są obecne we wszystkich sektorach.

P.o. prezesa Pekao zaznaczył, że warto także pamiętać o małych i średnich przedsiębiorstwach działających na prowincji. One również są mocno osadzone w swoich środowiskach, rentowne, nadganiają dysproporcję produktywności pomiędzy gospodarką polską a zachodnioeuropejską.

„Należy jednak zauważyć, że firmy są różnie przygotowane na nieoczekiwane turbulencje, więc stają się bardziej konserwatywne. Widać to na przykład po relacji kredytu do dochodu firmy, do PKB – są ostrożne, jeżeli chodzi o nadmierną ekspozycję na ryzyko związane z inwestycjami, które mogą się nie udać” – wskazał Skiba.

„To tym bardziej pokazuje, że jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o turbulencje związane właśnie z pandemią” – dodał.

Na pytanie, jak spółki z udziałem Skarbu Państwa poradzą sobie w kryzysie, Skiba stwierdził, że są one aktywne w wielu strategicznych sektorach: infrastrukturalnym, energetycznym, finansowy. Takie spółki – jego zdaniem – zawsze kierują się logika rynku. Wyjaśnił, że chodzi o godziwą dywidendę, zwrot na akcjach.

„Tak jest w standardowych czasach, ale liczmy na to, że i w kryzysie turbulencje nie dotkną nas nadmiernie. Im szybciej państwo wesprze małe i średnie, ale też i te większe przedsiębiorstwa, tym silniej polska gospodarka zostanie uchroniona. I w tym sensie polskie banki – szczególnie te właścicielsko związane ze Skarbem Państwa – pełnią istotną rolę i powinny aktywnie uczestniczyć w dystrybucji środków pomocowych” – podsumował p.o. prezesa Pekao.

W poniedziałek odbyła się „XIX Debata Ekspercka ISBnews”, podczas której prezesi największych polskich spółek uznali, że polskie duże przedsiębiorstwa są dobrze przygotowane do globalnego spowolnienia gospodarczego, które będzie konsekwencją pandemii koronawirusa. W ich zgodnej opinii, kryzys to czas na weryfikację strategii biznesowej, przegląd aktywów, ale także na fuzje i przejęcia słabszych, ale atrakcyjnych podmiotów, które mocniej odczują recesję.

W debacie brali udział: Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen; Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź; Leszek Skiba, p.o. prezesa Banku Pekao; Mariusz Dziurdzia, partner PwC, lider usług dla dyrektorów-CFO.

Źródło: ISBnews