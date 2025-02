FixMap jest zainteresowany zakupem większościowego pakietu akcji wrocławskiego operatora telekomunikacyjnego Internet Union od Pawła Dobosza, dotychczasowego głównego akcjonariusza, za ponad 90 mln zł, podała spółka. Transakcja zostanie przeprowadzona po ziszczeniu się warunków wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy przedwstępnej. Docelowo FixMap zamierza osiągnąć 100% udziału w akcjonariacie.

„Znalazłem inwestora z ambitnymi celami, który podziela naszą determinację i głód sukcesów. Jednocześnie wiem, że nowy właściciel będzie chciał uszanować to, co dotychczas zbudowaliśmy. Konkretna i wiarygodna propozycja inwestora co do dalszego wsparcia spółki w rozwoju była dla mnie przekonująca, dlatego postanowiłem pomóc FixMap w realizacji tego ambitnego planu. Przekazuję świetną firmę z doskonałymi wynikami finansowymi, z ugruntowaną pozycją na rynku i z kapitalnymi perspektywami rozwoju oraz – co najważniejsze – ze skuteczną kadrą zarządzającą przygotowaną na nowe wyzwania” – powiedział założyciel i dotychczasowy prezes Internet Union Paweł Dobosz, cytowany w komunikacie.

„Akcjonariusze, którzy mi zaufali w czasie debiutu na NewConnect, uzyskali ponad 14-krony zwrot z inwestycji w ciągu ostatnich 10 lat. To idealny czas na przekazanie pałeczki. Wiem, że firma jest gotowa na skok rozwojowy, który będę z ciekawością śledził i wspierał. Teraz zaczynam kolejny etap swojej biznesowej przygody. Na pewno będę chciał dzielić się moim doświadczeniem, wiedzą i wspierać ambitne biznesy i startupy w odnoszeniu sukcesów na rynku – dodał.

Internet Union, założona w 2003 roku przez Pawła Dobosza, oferuje zintegrowane usługi telekomunikacyjne: dostęp do Internetu światłowodowego, telewizję kablową 3 Generacji, pakiety internetowe (połączenia kablowe i radiowe), usługi telefoniczne, transmisję danych, dzierżawę światłowodów, kolokację serwerów, dedykowane serwery, hosting oraz monitoring IP. Od 2012 roku IU notowane jest na NewConnect. W 2024 roku przychody spółki wzrosły o 15,2% r/r do ponad 20 mln zł. Internet Union to spółka o zasięgu sieci ponad 110 tys. HP, dostarczająca swoje usługi ponad 22 tys. klientów indywidualnych i biznesowych.

Źródło: ISBnews